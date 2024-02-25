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Человек пострадал от отвалившегося колеса на трассе Екатеринбург — Серов

У грузовика отлетело колесо и врезалось в автомобиль на Серовском тракте

25 февраля 2024, 07:28
Фото: Группа ВКонтакте «Екатеринбург — Серов»

Человек пострадал от отвалившегося колеса на трассе Екатеринбург — Серов

У грузовой машины на Серовском тракте отвалилось колесо и влетело в иномарку Ford. Есть пострадавший. ДТП произошло 21 февраля 2024 года.

По словам очевидцев, у грузовой машины отвалилось колесо на полном ходу. После этого оно влетело в автомобиль Ford, который ехал в этот момент по встречной полосе, рассказали в группе ВКонтакте «Екатеринбург — Серов».

Известно, что вследствие происшествия пострадал один человек. У пострадавшего остались небольшие повреждения на теле.

Напомним, 16 февраля 2024 года на Серовском тракте два человека пострадали от колеса, которого отвалилось от грузовика. Их отвезли в больницу. Девушка, получившая травмы, пролежала в коме пять дней, после чего она скончалась.

У троллейбуса в Екатеринбурге на ходу лопнуло колесо
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#Происшествия#ДТП#Автомобиль#Трасса#Пострадавший#Грузовик#Очевидцы#Колесо#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент
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