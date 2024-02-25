У грузовика отлетело колесо и врезалось в автомобиль на Серовском тракте

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
По словам очевидцев, у грузовой машины отвалилось колесо на полном ходу. После этого оно влетело в автомобиль Ford, который ехал в этот момент по встречной полосе, рассказали в группе ВКонтакте «Екатеринбург — Серов».
Известно, что вследствие происшествия пострадал один человек. У пострадавшего остались небольшие повреждения на теле.
Напомним, 16 февраля 2024 года на Серовском тракте два человека пострадали от колеса, которого отвалилось от грузовика. Их отвезли в больницу. Девушка, получившая травмы, пролежала в коме пять дней, после чего она скончалась.