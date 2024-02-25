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Жители района в Екатеринбурге остались без света

В квартирах и магазинах Академического района в Екатеринбурге пропал свет

25 февраля 2024, 08:15
Фото: 1MI

Жители района в Екатеринбурге остались без света

Часть Академического района в Екатеринбурге осталась без электричества из-за коммунальной аварии. Света не было на улицах Рябинина, Краснолесья и Павла Шаманова 24 февраля 2024 года.

Известно, что случилось нарушение в работе распределительной сети на объекте, который не принадлежит компании «Россети», рассказали в пресс-службе екатеринбургской организации.

Из-за произошедшего сбоя в районе отключился свет в жилых квартирах, магазинах, а также перестали работать светофоры. Рабочие на протяжении двух часов восстанавливали электричество по дополнительным схемам.

Напомним, 10 февраля 2024 года в Екатеринбурге на некоторых улицах пропала электроэнергия из-за сбоев в распределительной сети.

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