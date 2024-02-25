В квартирах и магазинах Академического района в Екатеринбурге пропал свет

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Известно, что случилось нарушение в работе распределительной сети на объекте, который не принадлежит компании «Россети», рассказали в пресс-службе екатеринбургской организации.
Из-за произошедшего сбоя в районе отключился свет в жилых квартирах, магазинах, а также перестали работать светофоры. Рабочие на протяжении двух часов восстанавливали электричество по дополнительным схемам.
Напомним, 10 февраля 2024 года в Екатеринбурге на некоторых улицах пропала электроэнергия из-за сбоев в распределительной сети.