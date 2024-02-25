В полурасселенном доме в Екатеринбурге загорелась квартира. Из нее спасли человека

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Из квартиры, которую охватил огонь, спасатели сумели спасти человека при помощи дыхательных аппаратов, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
В устранении пламени принимали участие 14 специалистов. В результате пожара была повреждена входная дверь. Известно, что дом, принадлежащий муниципалитету, был частично расселен.
Пострадавших в пожаре нет. Причина возгорания не сообщается.
Напомним, 24 февраля 2024 года в поселке под Нижним Тагилом загорелся частный дом. Семья, проживавшая в нем, сумела выбраться наружу. Предположительно, пожар возник из-за плохого состояния электропроводки.