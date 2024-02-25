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Пожар вспыхнул в квартире в Екатеринбурге

В полурасселенном доме в Екатеринбурге загорелась квартира. Из нее спасли человека

25 февраля 2024, 10:37
Фото: Изображение Midjourney

Пожар вспыхнул в квартире в Екатеринбурге

В Екатеринбурге загорелась квартира в двухэтажном доме барачного типа. Происшествие случилось 25 февраля 2024 года.

Из квартиры, которую охватил огонь, спасатели сумели спасти человека при помощи дыхательных аппаратов, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

В устранении пламени принимали участие 14 специалистов. В результате пожара была повреждена входная дверь. Известно, что дом, принадлежащий муниципалитету, был частично расселен.

Пострадавших в пожаре нет. Причина возгорания не сообщается.

Напомним, 24 февраля 2024 года в поселке под Нижним Тагилом загорелся частный дом. Семья, проживавшая в нем, сумела выбраться наружу. Предположительно, пожар возник из-за плохого состояния электропроводки.

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