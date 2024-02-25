Водитель Mercedes в Екатеринбурге решил «наказать» девушку за рулем

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Известно, что девушка, выехав со второстепенной дороги, не уступила место автомобилю. По словам очевидца, водитель иномарки успел затормозить, однако после этого он решил ее обогнать, пишет Е1.
Автоэксперт Дмитрий Ларионов отметил, что не правы оба водителя: девушка должна была предоставить преимущество другой машине, а водитель не должен был ее обгонять, так как тем самым он тоже совершил нарушение.
Напомним, в Екатеринбурге произошел конфликт между водителями автобуса и автомобиля. Причина ссоры была в том, что водитель автобуса остановился в неположенном месте.