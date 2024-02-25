Жители Уралмаша в Екатеринбурге сами убрали снег у колодца, чтобы им вернули воду

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
По словам одного из местных жителей, он вызвал аварийщиков, однако наружного засора не было. Работники попытались очистить канализацию через его квартиру, которая находится на первом этаже, но у них не получилось, пишет «КП-Екатеринбург».
Екатеринбуржцу объяснили, что проблему нужно исправлять через колодец, расположенный во дворе, а также жильцам пообещали, что 25 февраля пришлют трактор, который очистит снег. Однако сегодня стало известно, что его не будет до понедельника.
В итоге один из жильцов взял лопату и сам убрал снег, после чего рабочие устранили засор.
Напомним, в январе 2024 года жители Верхней Салды пожаловались на то, что коммунальщики плохо очищают дороги от снега.