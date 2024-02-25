tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Жители Екатеринбурга не дождались трактора и сами убрали снег у колодца

Жители Уралмаша в Екатеринбурге сами убрали снег у колодца, чтобы им вернули воду

25 февраля 2024, 12:23
Фото: 1MI

Жители Екатеринбурга не дождались трактора и сами убрали снег у колодца

В Екатеринбурге жители района Уралмаш самостоятельно убрали снег от колодца, чтобы им смогли вернуть воду. Из-за засора в канализации остались два подъезда 24 февраля 2024 года.

По словам одного из местных жителей, он вызвал аварийщиков, однако наружного засора не было. Работники попытались очистить канализацию через его квартиру, которая находится на первом этаже, но у них не получилось, пишет «КП-Екатеринбург».

Екатеринбуржцу объяснили, что проблему нужно исправлять через колодец, расположенный во дворе, а также жильцам пообещали, что 25 февраля пришлют трактор, который очистит снег. Однако сегодня стало известно, что его не будет до понедельника.

В итоге один из жильцов взял лопату и сам убрал снег, после чего рабочие устранили засор.

Напомним, в январе 2024 года жители Верхней Салды пожаловались на то, что коммунальщики плохо очищают дороги от снега.

Новостройку в Екатеринбурге месяц заливает водой
Узнать подробнее
Читайте также:
Вице-мэр Нижнего Тагила обвинил управляющую компанию в аварии на ВагонкеДо 7 лет за побои: по факту избиения жительницы Североуральска начато следствиеПо факту избиения женщины в Североуральске возбуждено уголовное дело
#Происшествия#Снег#Вода#Двор#Колодец#Коммунальщики#Трактор#Уралмаш#Жители#Жильцы#Работники#Канализация#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент
Подпишитесь
В Николо-Павловском под Нижним Тагилом семья с ребенком выбралась из горящего дома
Вчера, 08:42
В число финалистов конкурса «Педагогический дебют» вошли педагоги из Нижнего Тагила
Вчера, 13:28
Ветер с порывами до 18 м/с ожидается в ряде районов Свердловской области
Вчера, 13:11
«Ангельские псы» из Нижнего Тагила удивили жюри на фестивале в Санкт-Петербурге
Вчера, 12:36
Топ-3 вакансий с огромными зарплатами назвали в Свердловской области
Вчера, 12:14
Десятки вакансий: МФЦ Свердловской области ищут новых сотрудников
23 февраля, 12:30