Жительница Екатеринбурга заявила о том, что ее преследует мужчина

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Екатеринбуржец проявил к девушке интерес в 2018 году, однако она тогда была замужем и не ответила взаимностью. Позднее выяснилось, что они посещают один и тот же спортзал, где работает ее подруга. Через нее мужчина стал пытаться узнать подробности о горожанке, пишет Е1.
Вскоре девушке стали приходить от него угрозы и оскорбления. Кроме того, она узнала, что он крадет фотографии с ее аккаунтов в соцсетях и публикует их на сайтах, которые занимаются эскорт-услугами.
По словам горожанина, он просто обратился к знакомой за помощью, так как некоторое время назад он якобы ей в чем-то помог, а екатеринбурженка сочла просьбу за знаки внимания.
Напомним, девушка в Екатеринбурге пожаловалась на то, что ее почти год преследует влюбленный в нее мужчина. В итоге она обратилась в полицию.