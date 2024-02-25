Жительница Екатеринбурга заявила о том, что ее преследует мужчина

Екатеринбуржец проявил к девушке интерес в 2018 году, однако она тогда была замужем и не ответила взаимностью. Позднее выяснилось, что они посещают один и тот же спортзал, где работает ее подруга. Через нее мужчина стал пытаться узнать подробности о горожанке, пишет Е1.