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Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Девушка в Екатеринбурге рассказала о преследовании мужчины

Жительница Екатеринбурга заявила о том, что ее преследует мужчина

25 февраля 2024, 11:13
Фото: 1MI

Девушка в Екатеринбурге рассказала о преследовании мужчины

Мужчина из Екатеринбурга присылает знакомой девушке угрозы и оскорбления, а ее фотографии публикует на сайте эскорт-услуг.

Екатеринбуржец проявил к девушке интерес в 2018 году, однако она тогда была замужем и не ответила взаимностью. Позднее выяснилось, что они посещают один и тот же спортзал, где работает ее подруга. Через нее мужчина стал пытаться узнать подробности о горожанке, пишет Е1.

Вскоре девушке стали приходить от него угрозы и оскорбления. Кроме того, она узнала, что он крадет фотографии с ее аккаунтов в соцсетях и публикует их на сайтах, которые занимаются эскорт-услугами.

По словам горожанина, он просто обратился к знакомой за помощью, так как некоторое время назад он якобы ей в чем-то помог, а екатеринбурженка сочла просьбу за знаки внимания.

Напомним, девушка в Екатеринбурге пожаловалась на то, что ее почти год преследует влюбленный в нее мужчина. В итоге она обратилась в полицию.

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