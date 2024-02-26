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15-летний подросток покончил с собой в Нижнем Тагиле

15-летний подросток покончил с собой в Нижнем Тагиле

26 февраля 2024, 17:26
Фото: 1MI
15-летний подросток покончил жизнь самоубийством в Нижнем Тагиле. Трагедия случилась утром 26 февраля на Черноисточинском шоссе, 1.

Тело было обнаружено утром под окнами дома. На месте работала полиция, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Известно, что погибшему 15 лет. По словам друзей, юноша был отзывчивым и веселым. Он занимался в театральной студии. Семья у подростка благополучная. У него была девушка, но конфликтов в паре не возникало.

Ещё один знакомый погибшего рассказал, что сообщение о смерти стало неожиданным. На данный момент обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, ранее ещё один подросток в Нижнем Тагиле покончил с собой.

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