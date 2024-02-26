15-летний подросток покончил с собой в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Тело было обнаружено утром под окнами дома. На месте работала полиция, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
Известно, что погибшему 15 лет. По словам друзей, юноша был отзывчивым и веселым. Он занимался в театральной студии. Семья у подростка благополучная. У него была девушка, но конфликтов в паре не возникало.
Ещё один знакомый погибшего рассказал, что сообщение о смерти стало неожиданным. На данный момент обстоятельства случившегося выясняются.
Напомним, ранее ещё один подросток в Нижнем Тагиле покончил с собой.