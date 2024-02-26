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Мальчик попал под машину в поселке Первоуральска

8-летний мальчик пострадал в ДТП в Первоуральске. Его госпитализировали в больницу

26 февраля 2024, 04:37
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Мальчик попал под машину в поселке Первоуральска

В поселке Билимбай в Первоуральске 30-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo наехал на восьмилетнего мальчика. ДТП произошло 25 февраля 2024 года.

Мальчик переходил дорогу в неустановленном месте, и в какой-то момент на него наехал автомобиль. С переломом правой ноги пострадавшего ребенка отвезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

По словам водителя, он не заметил ребенка, из-за чего совершил наезд. Известно, что стаж вождения у него составляет 13 лет, к административной ответственности его привлекали два раза. Результат медосвидетельствования показал, что в момент аварии мужчина был трезв.

Напомним, 21 февраля 2024 года в Екатеринбурге произошла массовая авария, в которой пострадал семилетний ребенок.

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