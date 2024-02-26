8-летний мальчик пострадал в ДТП в Первоуральске. Его госпитализировали в больницу

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:37
Мальчик переходил дорогу в неустановленном месте, и в какой-то момент на него наехал автомобиль. С переломом правой ноги пострадавшего ребенка отвезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.
По словам водителя, он не заметил ребенка, из-за чего совершил наезд. Известно, что стаж вождения у него составляет 13 лет, к административной ответственности его привлекали два раза. Результат медосвидетельствования показал, что в момент аварии мужчина был трезв.
Напомним, 21 февраля 2024 года в Екатеринбурге произошла массовая авария, в которой пострадал семилетний ребенок.