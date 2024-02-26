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В Челябинске производство ЧЭМК остановят 1 марта и перенесут за черту города

А в Тагиле так можно? Главный завод-загрязнитель закроют и перенесут за пределы город

26 февраля 2024, 10:41
Фото: tagilcity.ru

В Челябинске производство ЧЭМК остановят 1 марта и перенесут за черту города

В Челябинске стартовало знаковое событие. Губернатор региона Алексей Текслер 22 февраля объявил о старте переноса электродного производства ЧЭМС, которое исторически располагается в центре города. О том, какие параллели можно провести с Нижним Тагилом — в материале TagilCity.ru.

22 февраля 2024 года в социальных сетях объявил о полном закрытии электродного производства Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМС) с 1 марта текущего года. Текслер называет его одним из крупнейших источников загрязнения для жителей Челябинска. Он отметил, что процедура проводится в рамках исполнения поручения Владимира Путина по улучшению экологической ситуации города и региона.

Опасные вещества, характерный запах. И все это было фактически в центре города, — написал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Он отметил, что работники этого производства будут трудоустроены в другие подразделения ЧЭМК, либо им в обязательном порядке помогут с устройством на работу в другие предприятия города.

Текслер упомянул, что перенос не менее вредного ферросплавного производства также запланирован, подготовка уже началась, на это понадобится время. По его словам, придется спроектировать и возвести новое модернизированное безопасное производство также за пределами города.

В Нижнем Тагиле продолжается эпопея с санитарно-защитной зоной ЕВРАЗ НТМК
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Экология в Челябинске местными жителями обсуждается наравне с экологией Нижнего Тагила. Жители мегаполиса регулярно жалуются на выбросы ЧЭМК, активисты не раз отправляли жалобы в разные ведомства — Росприроднадзор, Следственный комитет и даже в администрацию Президента. Многолетние жалобы и негативная экологическая обстановка привели к тому, что в ходе визита главы государства в феврале 2024 года в Челябинск было решено дать старт переносу загрязняющих производств.

В Нижнем Тагиле ситуация с выбросами аналогична. Коксохимическое производство ЕВРАЗ НТМК, главного загрязнителя экологии Нижнего Тагила, располагается также в самом городе. А производственные корпуса комбината граничат с жилыми домами на Тагилстрое. Ежедневно выбросы рассеиваются над разными районами города, посты УГМС, а также редакция TagilCity.ru регулярно фиксируют превышения веществ-загрязнителей.

Проект санитарно-защитной зоны ЕВРАЗ НТМК пока не готов. Этот документ устанавливает пространство между заводом и зоной жилой застройки, чтобы оградить людей от негативного воздействия производств. При этом предприятие имеет первый класс опасности и должно соблюдать санитарно-защитную зону в тысячу метров. В настоящее время в Нижнем Тагиле на указанной территории живут десятки тысяч людей, располагаются пять детсадов и две школы. Как сообщают в природоохранной прокуратуре, в планах, что ЕВРАЗ НТМК уменьшит зону вредных производство до такого размера, чтобы туда не попадали жилые сооружения. Однако прежде всего нужно доказать, что воздействие выбросов в таком случае действительно оказывает негативное влияние на пространство меньшей площади.

Люди, деньги, воздух. Почему тагильские предприятия не устанавливают санитарные зоны
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