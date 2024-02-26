А в Тагиле так можно? Главный завод-загрязнитель закроют и перенесут за пределы город

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
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Updated Сегодня, 10:43
22 февраля 2024 года в социальных сетях объявил о полном закрытии электродного производства Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМС) с 1 марта текущего года. Текслер называет его одним из крупнейших источников загрязнения для жителей Челябинска. Он отметил, что процедура проводится в рамках исполнения поручения Владимира Путина по улучшению экологической ситуации города и региона.
Опасные вещества, характерный запах. И все это было фактически в центре города, — написал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Он отметил, что работники этого производства будут трудоустроены в другие подразделения ЧЭМК, либо им в обязательном порядке помогут с устройством на работу в другие предприятия города.
Текслер упомянул, что перенос не менее вредного ферросплавного производства также запланирован, подготовка уже началась, на это понадобится время. По его словам, придется спроектировать и возвести новое модернизированное безопасное производство также за пределами города.
Экология в Челябинске местными жителями обсуждается наравне с экологией Нижнего Тагила. Жители мегаполиса регулярно жалуются на выбросы ЧЭМК, активисты не раз отправляли жалобы в разные ведомства — Росприроднадзор, Следственный комитет и даже в администрацию Президента. Многолетние жалобы и негативная экологическая обстановка привели к тому, что в ходе визита главы государства в феврале 2024 года в Челябинск было решено дать старт переносу загрязняющих производств.
В Нижнем Тагиле ситуация с выбросами аналогична. Коксохимическое производство ЕВРАЗ НТМК, главного загрязнителя экологии Нижнего Тагила, располагается также в самом городе. А производственные корпуса комбината граничат с жилыми домами на Тагилстрое. Ежедневно выбросы рассеиваются над разными районами города, посты УГМС, а также редакция TagilCity.ru регулярно фиксируют превышения веществ-загрязнителей.
Проект санитарно-защитной зоны ЕВРАЗ НТМК пока не готов. Этот документ устанавливает пространство между заводом и зоной жилой застройки, чтобы оградить людей от негативного воздействия производств. При этом предприятие имеет первый класс опасности и должно соблюдать санитарно-защитную зону в тысячу метров. В настоящее время в Нижнем Тагиле на указанной территории живут десятки тысяч людей, располагаются пять детсадов и две школы. Как сообщают в природоохранной прокуратуре, в планах, что ЕВРАЗ НТМК уменьшит зону вредных производство до такого размера, чтобы туда не попадали жилые сооружения. Однако прежде всего нужно доказать, что воздействие выбросов в таком случае действительно оказывает негативное влияние на пространство меньшей площади.