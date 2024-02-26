А в Тагиле так можно? Главный завод-загрязнитель закроют и перенесут за пределы город

Проект санитарно-защитной зоны ЕВРАЗ НТМК пока не готов. Этот документ устанавливает пространство между заводом и зоной жилой застройки, чтобы оградить людей от негативного воздействия производств. При этом предприятие имеет первый класс опасности и должно соблюдать санитарно-защитную зону в тысячу метров. В настоящее время в Нижнем Тагиле на указанной территории живут десятки тысяч людей, располагаются пять детсадов и две школы. Как сообщают в природоохранной прокуратуре, в планах, что ЕВРАЗ НТМК уменьшит зону вредных производство до такого размера, чтобы туда не попадали жилые сооружения. Однако прежде всего нужно доказать, что воздействие выбросов в таком случае действительно оказывает негативное влияние на пространство меньшей площади.