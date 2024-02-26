Авария с участием трех машин у Змеиногорска: три человека погибли

Автомобиль Toyota Corona Premio двигался по дороге со стороны Змеиногорска. Уже в районе села Староалейское он выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной Toyota Camry, двигающейся навстречу. В результате столкновения одно из транспортных средств отлетело и врезалось в еще одну Тойоту, которая ехала по дороге, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».