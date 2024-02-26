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Published Сегодня, 05:47

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Updated Сегодня, 05:49

Авария с участием трех машин у Змеиногорска: три человека погибли

26 февраля 2024, 05:47
Трое погибших и трое пострадавших — таков результат аварии, которая произошла неподалеку от города Змеиногорска. Об этом сообщил ТАСС.

Автомобиль Toyota Corona Premio двигался по дороге со стороны Змеиногорска. Уже в районе села Староалейское он выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной Toyota Camry, двигающейся навстречу. В результате столкновения одно из транспортных средств отлетело и врезалось в еще одну Тойоту, которая ехала по дороге, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Правоохранительные органы сообщили, что в результате аварии погибло три человека, а трое получили различные травмы.

На месте происшествия уже работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства этой трагической аварии.

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