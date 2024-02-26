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В Екатеринбурге над автомобилями «летал» строительный кран

Автомобилистов в Екатеринбурге напугал «летающий» строительный кран

26 февраля 2024, 10:51
Фото: 1MI

В Екатеринбурге над автомобилями «летал» строительный кран

Стрела крана «летала» в Екатеринбурге над строительной площадкой «Южных кварталов» и над проезжей частью.

По словам одного из очевидцев, это является нарушением, а также создает опасность для водителей, за что строителей нужно наказывать и штрафовать, пишет Е1.

В компании-застройщике «Брусника», сотрудники которой проводят строительные работы на площадке, отметили, что опасности для окружающих нет, потому что все грузы перемещаются только в границах стройплощадки.

Также в организации сообщили, что в ближайшее время кран нарастят и он будет не таким заметным.

Напомним, 12 февраля 2024 года в районе ВИЗа в Екатеринбурге на автомобильную дорогу упала бетонная опора, которую придерживал подъемный кран. Пострадавших нет.

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