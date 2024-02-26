Автомобилистов в Екатеринбурге напугал «летающий» строительный кран

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
По словам одного из очевидцев, это является нарушением, а также создает опасность для водителей, за что строителей нужно наказывать и штрафовать, пишет Е1.
В компании-застройщике «Брусника», сотрудники которой проводят строительные работы на площадке, отметили, что опасности для окружающих нет, потому что все грузы перемещаются только в границах стройплощадки.
Также в организации сообщили, что в ближайшее время кран нарастят и он будет не таким заметным.
Напомним, 12 февраля 2024 года в районе ВИЗа в Екатеринбурге на автомобильную дорогу упала бетонная опора, которую придерживал подъемный кран. Пострадавших нет.