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Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Экс-депутат Гордумы Тавды обвиняет «Горэнерго» в завышении цен

Экс-депутат Свердловской области обвинил энергетиков в завышении цен

26 февраля 2024, 13:25
Фото: 1MI

Экс-депутат Гордумы Тавды обвиняет «Горэнерго» в завышении цен

Бывший депутат из Тавды Виктор Никулин рассказал, что считает, что «Горэнерго» завышает цены из-за «объектов-призраков». Это касается как людей, так и предприятий.

По заверению Никулина, в схему транспортировки электроэнергии кто-то внес объекты, которые существовали только на бумаге. Из-за этого цены выросли.

Он утверждает, что по документам в указанных там местах должны находиться четыре трансформатора у ООО «Горэнерго» якобы с 2021 года были четыре трансформатора. Однако в сентябре прошлого года проверка показала, что эти четыре объекта отсутствуют. С проверкой пришли восемь человек. Они задокументировали отсутствие трансформаторов.

А в протоколе разногласий к Акту проверки сообщается, что трансформаторов по указанному в документах адресу нет, пишет ЕАН. Экс-депутат отметил, что сами по себе такие устройства не работают. На них нужно подавать электроэнергию. Выходит, что с 2021 года такая линия существовала лишь на бумаге, а построили ее в реальности только в конце прошлого года, констатировал экс-парламентарий.

Виктор Никулин уверен, что могут существовать и другие «объекты-призраки». А чем больше таковых, тем больше граждане и предприятия заплатят за электричество.

Ранее сообщалось, что субсидия на оплату ЖКХ в регионе вырастет на 1-4%.

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