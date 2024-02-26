Экс-депутат Свердловской области обвинил энергетиков в завышении цен

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
По заверению Никулина, в схему транспортировки электроэнергии кто-то внес объекты, которые существовали только на бумаге. Из-за этого цены выросли.
Он утверждает, что по документам в указанных там местах должны находиться четыре трансформатора у ООО «Горэнерго» якобы с 2021 года были четыре трансформатора. Однако в сентябре прошлого года проверка показала, что эти четыре объекта отсутствуют. С проверкой пришли восемь человек. Они задокументировали отсутствие трансформаторов.
А в протоколе разногласий к Акту проверки сообщается, что трансформаторов по указанному в документах адресу нет, пишет ЕАН. Экс-депутат отметил, что сами по себе такие устройства не работают. На них нужно подавать электроэнергию. Выходит, что с 2021 года такая линия существовала лишь на бумаге, а построили ее в реальности только в конце прошлого года, констатировал экс-парламентарий.
Виктор Никулин уверен, что могут существовать и другие «объекты-призраки». А чем больше таковых, тем больше граждане и предприятия заплатят за электричество.
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