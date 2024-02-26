Экс-депутат Свердловской области обвинил энергетиков в завышении цен

А в протоколе разногласий к Акту проверки сообщается, что трансформаторов по указанному в документах адресу нет, пишет ЕАН. Экс-депутат отметил, что сами по себе такие устройства не работают. На них нужно подавать электроэнергию. Выходит, что с 2021 года такая линия существовала лишь на бумаге, а построили ее в реальности только в конце прошлого года, констатировал экс-парламентарий.