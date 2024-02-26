Экс-супруг задержанной за госизмену Карелиной сообщил о цели ее визита в Екатеринбург

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Ксения Карелина, женщина с двойным американо-российским гражданством, которую арестовали по подозрению в госизмене на прошлой неделе в Екатеринбурге, приехала в столицу Урала, чтобы повидать родителей и родственников. Об этом в интервью «КП — Екатеринбург» рассказал бывший муж арестованной Евгений.
По его словам, в США она жила в Лос-Анджелесе и работала косметологом. Для приезда в Россию ей пришлось отпроситься с работы. Раньше она приезжала чаще, но из-за эпидемии коронавируса число визитов пришлось сократить. Евгений добавил, что развелся с Карелиной в 2017 году, а последний раз видел Ксению летом 2022 года.
Против 33-летней Карелиной открыли уголовное производство по делу о госизмене. По версии следствия, она с начала СВО собирала деньги для организации, которая действует в пользу Украины. Деньги шли на поддержку ВСУ.
Женщине грозит заключение сроком до 20 лет.
Ранее в Нижнем Тагиле были арестованы супруги за шпионаж на «Уралвагонзаводе».