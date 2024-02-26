Экс-супруг задержанной за госизмену Карелиной сообщил о цели ее визита в Екатеринбург

По его словам, в США она жила в Лос-Анджелесе и работала косметологом. Для приезда в Россию ей пришлось отпроситься с работы. Раньше она приезжала чаще, но из-за эпидемии коронавируса число визитов пришлось сократить. Евгений добавил, что развелся с Карелиной в 2017 году, а последний раз видел Ксению летом 2022 года.