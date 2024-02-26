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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

В Нижнем Тагиле 11 домов украсят архитектурной подсветкой

Еще 11 домов в центре Нижнего Тагила засияют архитектурной подсветкой

26 февраля 2024, 13:44
Фото: Проектная документация

В Нижнем Тагиле 11 домов украсят архитектурной подсветкой

Около 39 миллионов выделено на архитектурную подсветку 11 домов в центре Нижнего Тагила. Администрация города ищет подрядчика, который займется работами.

Речь идет о домах на проспекте Ленина, 42, 44, 46, 48, на проспекте Мира, 21, 22, 26, 28, а также на улице Карла Маркса, 52, 81 и 83. Средства выделены из местного бюджета.

Все работы подрядной организации необходимо окончить в течение 45 дней с даты заключения контракта. Исполнять договор должен только квалифицированный персонал.

Так как не представляется возможным собрать строительные леса, работы на высоте будут проводить с помощью альпинистского снаряжения или подъемных механизмов.

Подрядчику нужно провести и все пусконаладочные работы, в том числе настроить углы освещенности светильников.

Фото: Проектная документация

Гарантия на выполненные работы составит один год. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 5 марта 2024 года. После этого будет определен подрядчик, который займется работами.

Напомним, весной 2023 года в Нижнем Тагиле в «Доме Окуджавы» также включили архитектурную подсветку.

В центре Нижнего Тагила появится новая подсветка на зданиях
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