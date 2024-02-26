Еще 11 домов в центре Нижнего Тагила засияют архитектурной подсветкой

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Речь идет о домах на проспекте Ленина, 42, 44, 46, 48, на проспекте Мира, 21, 22, 26, 28, а также на улице Карла Маркса, 52, 81 и 83. Средства выделены из местного бюджета.
Все работы подрядной организации необходимо окончить в течение 45 дней с даты заключения контракта. Исполнять договор должен только квалифицированный персонал.
Так как не представляется возможным собрать строительные леса, работы на высоте будут проводить с помощью альпинистского снаряжения или подъемных механизмов.
Подрядчику нужно провести и все пусконаладочные работы, в том числе настроить углы освещенности светильников.
Гарантия на выполненные работы составит один год. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 5 марта 2024 года. После этого будет определен подрядчик, который займется работами.
Напомним, весной 2023 года в Нижнем Тагиле в «Доме Окуджавы» также включили архитектурную подсветку.