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Глава РЭО Буцаев: В системе учета ТКО зарегистрировались свыше 7000 человек

Глава РЭО Буцаев: В системе учета ТКО зарегистрировались свыше 7000 человек

26 февраля 2024, 17:51
Фото: reo.ru
За время существования федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) — с 1 декабря 2023 года — в ней зарегистрировались порядка 7000 пользователей. У Российского экологического оператора (РЭО) также есть сайт с актуальной информацией о ФГИС УТКО.

По информации, озвученной гендиректором РЭО Денисом Буцаевым, во ФГИС УТКО на сегодняшний день аккумулируется информация от 85 российских регионов, 3718 органов местного самоуправления и 182 региональных операторов. Данные быстро обновляются и доступны на сайте. Свыше 7000 пользовательских аккаунтов было зарегистрировано в системе с момента ее запуска. ФГИС УТКО дает возможность отследить все процессы, происходящие в отрасли обращения с отходами. Инновационная система является очередным этапом на пути к построению экономики замкнутого цикла в РФ.

Российские регионы, регоператоры и эксперты РЭО активно используют в работе новую систему.

Каждый пользователь имеет доступ к информации о существующих и строящихся комплексах по обработке ТКО и результатам статистики ФГИС УТКО, пишет gorod55.ru.

Согласно заявлению замгендиректора РЭО по цифровизации Алексея Бурова, специалисты РЭО оперативно реагируют на обращения граждан и активно консультируют пользователей по вопросам, касающимся работы с ФГИС УТКО, в том числе по вопросам размещения информации в соответствии с законодательными нормами. На сайте предлагаются подробные видеоуроки. Еженедельно здесь проходят онлайн-совещания с возможностью обратной связи.

С момента запуска сервиса в службу поддержки поступили обращения от порядка 3000 граждан.

Ключевая задача публично-правовой компании «Российский экологический оператор», учрежденной 14 января 2019 года согласно президентскому указу, — сформировать в России комплексную систему обращения с ТКО в рамках нацпроекта «Экология». Это необходимо для сокращения объема захоронения ТКО с последующим снижением экологической нагрузки на население. Цель к 2030 году: сортировка 100% объема отходов и снижение вдвое объемов ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей возможно лишь при условии построения экономики замкнутого цикла в стране.

#Общество
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