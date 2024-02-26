Глава РЭО Буцаев: В системе учета ТКО зарегистрировались свыше 7000 человек

По информации, озвученной гендиректором РЭО Денисом Буцаевым, во ФГИС УТКО на сегодняшний день аккумулируется информация от 85 российских регионов, 3718 органов местного самоуправления и 182 региональных операторов. Данные быстро обновляются и доступны на сайте. Свыше 7000 пользовательских аккаунтов было зарегистрировано в системе с момента ее запуска. ФГИС УТКО дает возможность отследить все процессы, происходящие в отрасли обращения с отходами. Инновационная система является очередным этапом на пути к построению экономики замкнутого цикла в РФ.