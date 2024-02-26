Глава РЭО Буцаев: В системе учета ТКО зарегистрировались свыше 7000 человек

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
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Updated Сегодня, 17:51
По информации, озвученной гендиректором РЭО Денисом Буцаевым, во ФГИС УТКО на сегодняшний день аккумулируется информация от 85 российских регионов, 3718 органов местного самоуправления и 182 региональных операторов. Данные быстро обновляются и доступны на сайте. Свыше 7000 пользовательских аккаунтов было зарегистрировано в системе с момента ее запуска. ФГИС УТКО дает возможность отследить все процессы, происходящие в отрасли обращения с отходами. Инновационная система является очередным этапом на пути к построению экономики замкнутого цикла в РФ.
Российские регионы, регоператоры и эксперты РЭО активно используют в работе новую систему.
Каждый пользователь имеет доступ к информации о существующих и строящихся комплексах по обработке ТКО и результатам статистики ФГИС УТКО, пишет gorod55.ru.
Согласно заявлению замгендиректора РЭО по цифровизации Алексея Бурова, специалисты РЭО оперативно реагируют на обращения граждан и активно консультируют пользователей по вопросам, касающимся работы с ФГИС УТКО, в том числе по вопросам размещения информации в соответствии с законодательными нормами. На сайте предлагаются подробные видеоуроки. Еженедельно здесь проходят онлайн-совещания с возможностью обратной связи.
С момента запуска сервиса в службу поддержки поступили обращения от порядка 3000 граждан.
Ключевая задача публично-правовой компании «Российский экологический оператор», учрежденной 14 января 2019 года согласно президентскому указу, — сформировать в России комплексную систему обращения с ТКО в рамках нацпроекта «Экология». Это необходимо для сокращения объема захоронения ТКО с последующим снижением экологической нагрузки на население. Цель к 2030 году: сортировка 100% объема отходов и снижение вдвое объемов ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей возможно лишь при условии построения экономики замкнутого цикла в стране.