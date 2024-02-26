Гран-при взяли тагильские танцоры из «Родничка» на Всероссийском чемпионате

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
25 февраля в Нижнем Тагиле состоялся Всероссийский чемпионат живой энергии «Пульс 200». Конкурс проходил во дворце культуры «Юбилейный».
В мероприятии приняла участие средняя группа народного коллектива. Мальчики выступили с танцем под названием «Шашку бери» в номинации народный стилизованный танец в возрастной категории от 9 до 11 лет.
Номер получил высокое одобрение членов жюри. По итогу, юные тагильские танцоры завоевали главный приз чемпионата — гран-при.
В январе 2024 года старшая группа «Родничка» из Нижнего Тагила взяла гран-при на конкурсе «Золото нации» в Подмосковье.