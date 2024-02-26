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Published Сегодня, 12:57

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Updated Сегодня, 12:59

В Нижнем Тагиле танцоры из «Родничка» победили на Всероссийском конкурсе

Гран-при взяли тагильские танцоры из «Родничка» на Всероссийском чемпионате

26 февраля 2024, 12:57

В Нижнем Тагиле танцоры из «Родничка» победили на Всероссийском конкурсе

Средняя группа коллектива хореографического ансамбля «Родничок» из ДК «Юбилейный» стали лучшими на Всероссийском чемпионате.

25 февраля в Нижнем Тагиле состоялся Всероссийский чемпионат живой энергии «Пульс 200». Конкурс проходил во дворце культуры «Юбилейный».

В мероприятии приняла участие средняя группа народного коллектива. Мальчики выступили с танцем под названием «Шашку бери» в номинации народный стилизованный танец в возрастной категории от 9 до 11 лет.

Фото: ДК «Юбилейный»

Номер получил высокое одобрение членов жюри. По итогу, юные тагильские танцоры завоевали главный приз чемпионата — гран-при.

В январе 2024 года старшая группа «Родничка» из Нижнего Тагила взяла гран-при на конкурсе «Золото нации» в Подмосковье.

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