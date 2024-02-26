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Published Сегодня, 10:34

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Updated Сегодня, 11:28

Полиция приехала в ТЦ «Пекин», сотрудники которого объявили забастовку

К бастующим сотрудникам ТЦ «Пекин» в Екатеринбурге нагрянули силовики

26 февраля 2024, 10:34
Фото: Изображение Midjourney

Полиция приехала в ТЦ «Пекин», сотрудники которого объявили забастовку

Сотрудники правоохранительных органов проверили у бизнесменов, работающих в самом торговом центре и на рынке «Таганский ряд», документы.

В Екатеринбурге, где в понедельник, 26 февраля, на забастовку вышли предприниматели ТЦ «Пекин» и рынка «Таганский ряд», ситуацией заинтересовалась полиция. Об этом пишет E1.ru.

Силовики нагрянули в сам торговый центр и на территорию расположенного рядом рынка, хотя вызов они не получали. Бизнесменов, протестующих против несправедливого, по их мнению, повышения арендной платы, попросили предъявить документы.

В администрации «Таганского ряда» заявили, что контролируют обстановку. Все магазины продолжат работу, а с каждым арендатором будет проведена беседа. Повышение же арендной платы спикер издания считает обоснованным и разумным: ее пришлось поднять, в частности, из-за выросших с начала года услуг ЖКХ.

В начале 2024 года в Кушве бастовали сотрудники сокрой помощи, которые жаловались на низкие зарплаты и тяжелые условия труда.

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