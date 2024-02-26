К бастующим сотрудникам ТЦ «Пекин» в Екатеринбурге нагрянули силовики

В администрации «Таганского ряда» заявили, что контролируют обстановку. Все магазины продолжат работу, а с каждым арендатором будет проведена беседа. Повышение же арендной платы спикер издания считает обоснованным и разумным: ее пришлось поднять, в частности, из-за выросших с начала года услуг ЖКХ.