Как решить проблему с зависшим смартфоном: советы от разработчика

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Лучше, конечно, не доводить смартфон до такого состояния, предупредил специалист. Частой причиной зависаний является недостаток оперативной памяти, пишет pravda.ru.
Поэтому старайтесь закрывать приложения, которыми вы не пользуетесь, отключайте ненужные виджеты, живые обои и другие подобные элементы. «Все эти вещи требуют много оперативной памяти, поэтому ее может не хватать для других задач», — объяснил эксперт.
Если зависания стали случаться регулярно, попробуйте обновить операционную систему — это часто помогает устранить проблему, добавил он.
А если смартфон завис намертво и даже нажатие кнопок не помогает, подождите, пока батарея полностью разрядится — возможно, зарядка восстановит его работу, заключил Закарян.