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Posted Сегодня, 05:47

Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

Как решить проблему с зависшим смартфоном: советы от разработчика

26 февраля 2024, 05:47
Если смартфон завис настолько, что он не реагирует даже на кнопки, необходимо полностью разрядить его батарею. Это был совет от руководителя команды разработки приложения Gem Space Ваге Закарян.

Лучше, конечно, не доводить смартфон до такого состояния, предупредил специалист. Частой причиной зависаний является недостаток оперативной памяти, пишет pravda.ru.

Поэтому старайтесь закрывать приложения, которыми вы не пользуетесь, отключайте ненужные виджеты, живые обои и другие подобные элементы. «Все эти вещи требуют много оперативной памяти, поэтому ее может не хватать для других задач», — объяснил эксперт.

Если зависания стали случаться регулярно, попробуйте обновить операционную систему — это часто помогает устранить проблему, добавил он.

А если смартфон завис намертво и даже нажатие кнопок не помогает, подождите, пока батарея полностью разрядится — возможно, зарядка восстановит его работу, заключил Закарян.

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