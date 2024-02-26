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Updated Сегодня, 06:53

Авиакомпания опровергла роды пассажирки рейса Екатеринбург — Ташкент

Компания «Уральские авиалинии» опровергла сообщение о родах пассажирки

26 февраля 2024, 06:53
Фото: 1MI

Авиакомпания опровергла роды пассажирки рейса Екатеринбург — Ташкент

В авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили, что сведения о родах пассажирки, летевшей из Екатеринбурга в Ташкент, оказались неправдой.

Женщина жаловалась на боли в животе. Ее усадили на свободное кресло и предложили воду и чай. Вскоре пассажирка сказала, что боли прошли, рассказали в пресс-службе компании.

Экстренной посадки не было. Воздушное судно прилетело в назначенный аэропорт. После прибытия лайнера беременную встретили около трапа сотрудники скорой помощи.

Напомним, в январе 2024 года во время авиарейса Москва — Таджикистан одна из пассажирок родила в самолете девочку. Другие пассажиры собрали для нее более 50 тысяч рублей.

Екатеринбурженка родилась в несуществующем городе
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#Общество#Ребенок#Женщина#Авиакомпания#Самолет#Авиарейс#Роды#Уральские авиалинии#Полет#Новорожденный#Пассажирка#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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