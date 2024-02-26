Компания «Уральские авиалинии» опровергла сообщение о родах пассажирки

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Женщина жаловалась на боли в животе. Ее усадили на свободное кресло и предложили воду и чай. Вскоре пассажирка сказала, что боли прошли, рассказали в пресс-службе компании.
Экстренной посадки не было. Воздушное судно прилетело в назначенный аэропорт. После прибытия лайнера беременную встретили около трапа сотрудники скорой помощи.
Напомним, в январе 2024 года во время авиарейса Москва — Таджикистан одна из пассажирок родила в самолете девочку. Другие пассажиры собрали для нее более 50 тысяч рублей.