«Ласточку» залило водой под Красноуфимском

Водой «Ласточка» оказалась залита 25 февраля. По словам пассажиров, в начале маршрута в салонах вагонов образовался конденсат. Излишняя влажность воздуха в салонах после закрытия дверей была устранена при помощи вентиляции, добавили в Свердловской пригородной компании, пишет ЕАН. Перед пассажирами извинились за неудобства.