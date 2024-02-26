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Published Сегодня, 07:23

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Updated Сегодня, 07:25

Пассажиры пожаловались на затопленную «Ласточку» под Красноуфимском

«Ласточку» залило водой под Красноуфимском

26 февраля 2024, 07:23
Фото: 1MI

Пассажиры пожаловались на затопленную «Ласточку» под Красноуфимском

Пассажиров свердловской «Ласточки» во время пути залило водой. Это произошло в выходные в электропоезде Красноуфимск — Екатеринбург.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, проводится проверка. Планируется установить, как работники железнодорожного транспорта соблюдали закон в области безопасности.

Водой «Ласточка» оказалась залита 25 февраля. По словам пассажиров, в начале маршрута в салонах вагонов образовался конденсат. Излишняя влажность воздуха в салонах после закрытия дверей была устранена при помощи вентиляции, добавили в Свердловской пригородной компании, пишет ЕАН. Перед пассажирами извинились за неудобства.

Ранее пассажирам пришлось ехать стоя в «Ласточке» из Нижнего Тагила в Екатеринбург.

Стало известно, почему пассажиры «Ласточки» Качканар-Екатеринбург ехали стоя
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#Происшествия#Проверка#Свердловская область#Вода#Пассажиры#Ласточка#Екатеринбург#Вентиляция#Дарья Сорокина#Железнодорожный транспорт
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