«Ласточку» залило водой под Красноуфимском

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
По данным Уральской транспортной прокуратуры, проводится проверка. Планируется установить, как работники железнодорожного транспорта соблюдали закон в области безопасности.
Водой «Ласточка» оказалась залита 25 февраля. По словам пассажиров, в начале маршрута в салонах вагонов образовался конденсат. Излишняя влажность воздуха в салонах после закрытия дверей была устранена при помощи вентиляции, добавили в Свердловской пригородной компании, пишет ЕАН. Перед пассажирами извинились за неудобства.
Ранее пассажирам пришлось ехать стоя в «Ласточке» из Нижнего Тагила в Екатеринбург.