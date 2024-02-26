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70 тысяч заплатят родители мальчика из Екатеринбурга за сломанную руку девочки

Мальчик толкнул девочку на тренировке в Екатеринбурге. У нее перелом руки

26 февраля 2024, 11:39
Фото: Изображение Midjourney

70 тысяч заплатят родители мальчика из Екатеринбурга за сломанную руку девочки

Дети поссорились на тренировке в спортшколе «Юность» в Екатеринбурге. Мальчик толкнул девочку, врачи диагностировали у нее перелом руки.

Эти события произошли еще осенью 2022 года. Поссорились воспитанники кружка конькобежного спорта, которым по 11 лет. Известно, что мальчик извинился перед девочкой после того, как толкнул ее, и ушел с тренировки. Тренера рядом с ними в этот момент не было. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

В феврале прошлого года полицейские отказали в возбуждении уголовного дела. Тогда мать девочки пошла в суд с иском к матери мальчика-обидчика.

Отмечается, что девочка лечилась месяц. Это плохо отразилось на ее эмоциональном состоянии и на оценках в школе, а также успеваемости в спорте. Поэтому мать потребовала выплатить им полмиллиона рублей и еще 100 тысяч — на судебные расходы.

Верх-Исетский суд Екатеринбурга был первой инстанцией. Он постановил взыскать с родителей обидчика 150 тысяч рублей в пользу девочки и по 15 тысяч в пользу мамы и папы пострадавшей. Родители мальчика пытались оспорить это решение. Они настаивали, что во всем виновата школа.

В итоге размер компенсации был пересмотрен. На 80% виновным признали СШ «Юность» и лишь на 20% родителей мальчика. Тогда компенсацию уменьшили до 60 тысяч рублей для девочки, и до 5 тысяч рублей — в пользу ее мамы и папы.

К спортшколе мать девочки не предъявляла никаких претензий и возражала, что учреждение должно понести ответственность.

Ранее житель Екатеринбурга отсудил почти 120 тысяч у ТЦ «Радуга-парк» за травму.

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