Мальчик толкнул девочку на тренировке в Екатеринбурге. У нее перелом руки

Эти события произошли еще осенью 2022 года. Поссорились воспитанники кружка конькобежного спорта, которым по 11 лет. Известно, что мальчик извинился перед девочкой после того, как толкнул ее, и ушел с тренировки. Тренера рядом с ними в этот момент не было. Об этом сообщает Свердловский облсуд.