Мальчик толкнул девочку на тренировке в Екатеринбурге. У нее перелом руки

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Эти события произошли еще осенью 2022 года. Поссорились воспитанники кружка конькобежного спорта, которым по 11 лет. Известно, что мальчик извинился перед девочкой после того, как толкнул ее, и ушел с тренировки. Тренера рядом с ними в этот момент не было. Об этом сообщает Свердловский облсуд.
В феврале прошлого года полицейские отказали в возбуждении уголовного дела. Тогда мать девочки пошла в суд с иском к матери мальчика-обидчика.
Отмечается, что девочка лечилась месяц. Это плохо отразилось на ее эмоциональном состоянии и на оценках в школе, а также успеваемости в спорте. Поэтому мать потребовала выплатить им полмиллиона рублей и еще 100 тысяч — на судебные расходы.
Верх-Исетский суд Екатеринбурга был первой инстанцией. Он постановил взыскать с родителей обидчика 150 тысяч рублей в пользу девочки и по 15 тысяч в пользу мамы и папы пострадавшей. Родители мальчика пытались оспорить это решение. Они настаивали, что во всем виновата школа.
В итоге размер компенсации был пересмотрен. На 80% виновным признали СШ «Юность» и лишь на 20% родителей мальчика. Тогда компенсацию уменьшили до 60 тысяч рублей для девочки, и до 5 тысяч рублей — в пользу ее мамы и папы.
К спортшколе мать девочки не предъявляла никаких претензий и возражала, что учреждение должно понести ответственность.
Ранее житель Екатеринбурга отсудил почти 120 тысяч у ТЦ «Радуга-парк» за травму.