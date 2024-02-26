Мотогонщик Коленкин из Курганской области сломал ребра под колесами соперника в Уфе

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Тяжелые травмы получил курганский гонщик Константин Коленкин в Уфе. Спортсмен участвовал в этапе Кубка России по мотогонкам на льду и упал под колеса мотоцикла, который ехал за ним. Об этом сообщает Mash Batash.
Спортсмен из Шадринска был тяжело травмирован: медики зафиксировали у него пять сломанных ребер и повреждение легкого.
Уточняется, что до происшествия курганский гонщик был лидером соревнований.
Ранее стало известно, что юный хоккеист, который попал в ДТП с автобусом, вышел из комы.