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Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Спортсмен из Курганской области в мотогонках на льду в Уфе упал под колеса

Мотогонщик Коленкин из Курганской области сломал ребра под колесами соперника в Уфе

26 февраля 2024, 09:35
Фото: Изображение Midjourney

Спортсмен из Курганской области в мотогонках на льду в Уфе упал под колеса

Мотогонщик из Шадринска Курганской области не смог пройти поворот и угодил прямо под колеса едущего за ним мотоцикла.

Тяжелые травмы получил курганский гонщик Константин Коленкин в Уфе. Спортсмен участвовал в этапе Кубка России по мотогонкам на льду и упал под колеса мотоцикла, который ехал за ним. Об этом сообщает Mash Batash.

Спортсмен из Шадринска был тяжело травмирован: медики зафиксировали у него пять сломанных ребер и повреждение легкого.

Уточняется, что до происшествия курганский гонщик был лидером соревнований.

Ранее стало известно, что юный хоккеист, который попал в ДТП с автобусом, вышел из комы.

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#Происшествия#Спорт#Травма#Спортсмен#Уфа#Курганская область#Легкие#Авария#Ребра#Мотогонки#Дарья Бобровицкая
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