На соревнованиях по сноубордингу в Тюмени рухнул трамплин с людьми

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:39
В момент происшествия участники спортивного мероприятия делали групповой снимок, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
По словам организатора соревнований, пострадавших в результате данного происшествия нет. В трамплине 110 тонн каркаса из металла. Причины обрушения в настоящее время неизвестны.
Напомним, 12 февраля 2024 года в Екатеринбурге в районе ВИЗа на дорогу упала бетонная опора, у которой порвались веревки. В энергокомпании организовали проверку по факту ЧП, после чего примут соответствующие меры.