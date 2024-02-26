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Трамплин с людьми обрушился во время соревнований по сноубордингу в Тюмени

На соревнованиях по сноубордингу в Тюмени рухнул трамплин с людьми

26 февраля 2024, 05:39
Фото: 1MI

Трамплин с людьми обрушился во время соревнований по сноубордингу в Тюмени

В Тюмени произошло обрушение трамплина во время соревнований по сноубордингу «Битва на Туре». В этот момент на трамплине находились участники.

В момент происшествия участники спортивного мероприятия делали групповой снимок, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

По словам организатора соревнований, пострадавших в результате данного происшествия нет. В трамплине 110 тонн каркаса из металла. Причины обрушения в настоящее время неизвестны.

Напомним, 12 февраля 2024 года в Екатеринбурге в районе ВИЗа на дорогу упала бетонная опора, у которой порвались веревки. В энергокомпании организовали проверку по факту ЧП, после чего примут соответствующие меры.

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