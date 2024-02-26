tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Названы самые теплые города Свердловской области на февраль

Названы города, где в Свердловской области в конце месяца будет теплее всего

26 февраля 2024, 06:39
Фото: Изображение Midjourney

Названы самые теплые города Свердловской области на февраль

В конце февраля в Свердловской области потеплеет. Особо теплая температура будет стоять лишь в ряде городов.

Самое сильное потепление ожидается на севере региона. Там будет от +1 до +3 градусов, отмечает метеоролог Алексей Пулин.

Одновременно с потеплением, в этих же районах прогнозируются и осадки. А на юге и юго-западе региона будет прохладно, но без осадков. Также там может сохраниться ветреная погода.

В дневное время 26 февраля существенных осадков на территории области не ожидается. В Екатеринбурге весь день будет от 0 до -2 градусов. Ветер может достигнуть 13 метров в секунду.

Напомним, что синоптики прогнозируют плюсовые температуры в начале марта в Нижнем Тагиле.

Какая погода будет в Свердловской области весной 2024 года
Узнать подробнее
Читайте также:
Облачная и снежная погода ожидается в Свердловской областиБезветренная погода ожидается в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
#Свердловская область#Потепление#Температура#Осадки#Воздух#Окружающая среда#Екатеринбург#Метеоролог#Города#Дарья Сорокина#Ветреная погода
Подпишитесь
Подарки от папы, смерть старшего сына и суды: как в Тагиле разводится известная семья
Сегодня, 09:48
Мужчина на снегоходе сбил девушку на лыжной базе в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:48
Банкротство и аренда земли: крупные судебные дела Свердловской области за январь 2024
Вчера, 06:27
В Тагиле устранена авария, из-за которой без холодной воды остались школа и колледж
Сегодня, 09:25
Экс-супруг задержанной за госизмену Карелиной сообщил о цели ее визита в Екатеринбург
Сегодня, 09:02
Участники СВО рассказали детям в Нижнем Тагиле об особенностях военного быта
Сегодня, 09:59