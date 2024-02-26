Названы города, где в Свердловской области в конце месяца будет теплее всего

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Самое сильное потепление ожидается на севере региона. Там будет от +1 до +3 градусов, отмечает метеоролог Алексей Пулин.
Одновременно с потеплением, в этих же районах прогнозируются и осадки. А на юге и юго-западе региона будет прохладно, но без осадков. Также там может сохраниться ветреная погода.
В дневное время 26 февраля существенных осадков на территории области не ожидается. В Екатеринбурге весь день будет от 0 до -2 градусов. Ветер может достигнуть 13 метров в секунду.
Напомним, что синоптики прогнозируют плюсовые температуры в начале марта в Нижнем Тагиле.