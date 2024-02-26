НМУ и экологичная спецтехника: итоги недели с 19 по 25 февраля в Нижнем Тагиле

Вечером 21 февраля на минувшей неделе УГМС объявило предупреждение об НМУ. Оно будет действовать до вечера 27 февраля. Это означает, что при определенных условиях выбросы плохо рассеиваются, а заводы при этом по закону должны снижать их количество. На следующий день, 22 февраля, жители Вагонки действительно отмечали, что серо-красный дым над заводом, характерный для коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК, завис. Это объясняется безветренной погодой и повышенной влажностью.