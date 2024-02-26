tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

НМУ и экологичная спецтехника: итоги недели с 19 по 25 февраля в Нижнем Тагиле

НМУ и экологичная спецтехника: итоги недели с 19 по 25 февраля в Нижнем Тагиле

26 февраля 2024, 10:26
Фото: tagilcity.ru
Недельное предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях, низкий уровень загрязнения и выставка экологичной спецтехники. Рассказываем об экологических итогах недели с 19 по 25 февраля.

Прежде всего вспомним, какие виды загрязнений уловили приборы измерения качества воздуха. Дважды за неделю газоанализатор редакции TagilCity.ru фиксировал диоксид азота. Оба раза его максимальная концентрация на вокзале, согласно данным прибора, составляла 0,2 мг/м3 — 21 и 22 февраля (при разовой ПДК в 0,2 мг/м3). В остальные дни датчики устройства не уловили наличия вредных примесей в воздухе на вокзале.

Что касается измерений, проводимых на стационарных постах «Уральского УГМС», то результаты пока опубликованы за два первых дня недели — по ним превышений нет. Неделей ранее в воздухе в разных районах города находили формальдегид и даже фенол.

Вечером 21 февраля на минувшей неделе УГМС объявило предупреждение об НМУ. Оно будет действовать до вечера 27 февраля. Это означает, что при определенных условиях выбросы плохо рассеиваются, а заводы при этом по закону должны снижать их количество. На следующий день, 22 февраля, жители Вагонки действительно отмечали, что серо-красный дым над заводом, характерный для коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК, завис. Это объясняется безветренной погодой и повышенной влажностью.

«Дым не рассеивается»: в Нижнем Тагиле объявлено предупреждение об НМУ
Узнать подробнее

На неделе корреспондент TagilCity.ru побывал у экодома «Народный» в одноименном парке. Там проходила выставка уникальной спецтехники, которая работает на контейнерных площадках города. Читатели TagilCity.ru увидели мусоровозы с разными принципами загрузки и бункеровоз. На мероприятии также были студенты и школьники Нижнего Тагила. Они с интересом осмотрели спецтехнику и на экскурсии пообщались с организаторами просветительского проекта «Защитники Земли».

Экологичность и чистота. В Нижнем Тагиле прошла выставка спецтехники для работы с ТКО
Узнать подробнее
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Свердловская область#Качество#Итоги#Спецтехника#Замеры#Екатеринбург#Качество воздуха#Замеры воздуха#Превышение ПДК#Превышение#Юлия Мамонтова
Подпишитесь
Подарки от папы, смерть старшего сына и суды: как в Тагиле разводится известная семья
Сегодня, 09:48
Мужчина на снегоходе сбил девушку на лыжной базе в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:48
Банкротство и аренда земли: крупные судебные дела Свердловской области за январь 2024
Вчера, 06:27
В Тагиле устранена авария, из-за которой без холодной воды остались школа и колледж
Сегодня, 09:25
Экс-супруг задержанной за госизмену Карелиной сообщил о цели ее визита в Екатеринбург
Сегодня, 09:02
Участники СВО рассказали детям в Нижнем Тагиле об особенностях военного быта
Сегодня, 09:59