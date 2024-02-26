НМУ и экологичная спецтехника: итоги недели с 19 по 25 февраля в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Прежде всего вспомним, какие виды загрязнений уловили приборы измерения качества воздуха. Дважды за неделю газоанализатор редакции TagilCity.ru фиксировал диоксид азота. Оба раза его максимальная концентрация на вокзале, согласно данным прибора, составляла 0,2 мг/м3 — 21 и 22 февраля (при разовой ПДК в 0,2 мг/м3). В остальные дни датчики устройства не уловили наличия вредных примесей в воздухе на вокзале.
Что касается измерений, проводимых на стационарных постах «Уральского УГМС», то результаты пока опубликованы за два первых дня недели — по ним превышений нет. Неделей ранее в воздухе в разных районах города находили формальдегид и даже фенол.
Вечером 21 февраля на минувшей неделе УГМС объявило предупреждение об НМУ. Оно будет действовать до вечера 27 февраля. Это означает, что при определенных условиях выбросы плохо рассеиваются, а заводы при этом по закону должны снижать их количество. На следующий день, 22 февраля, жители Вагонки действительно отмечали, что серо-красный дым над заводом, характерный для коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК, завис. Это объясняется безветренной погодой и повышенной влажностью.
На неделе корреспондент TagilCity.ru побывал у экодома «Народный» в одноименном парке. Там проходила выставка уникальной спецтехники, которая работает на контейнерных площадках города. Читатели TagilCity.ru увидели мусоровозы с разными принципами загрузки и бункеровоз. На мероприятии также были студенты и школьники Нижнего Тагила. Они с интересом осмотрели спецтехнику и на экскурсии пообщались с организаторами просветительского проекта «Защитники Земли».