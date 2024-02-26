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Прокуратура требует 6 лет заключения для пиарщика Ширшикова из Екатеринбурга

Общественнику Ширшикову из Екатеринбурга грозит 6 лет за оскорбление Татарского

26 февраля 2024, 16:43
Фото: 1MI

Прокуратура требует 6 лет заключения для пиарщика Ширшикова из Екатеринбурга

Приговор жителю Екатеринбурга Ярославу Ширшикову, который опубликовал пост о погибшем в результате террористического акта военкоре Татарском, судья огласит 27 февраля.

Прокуратура добивается шестилетнего срока заключения для PR-специалиста Ярослава Ширшикова из Екатеринбурга, которого обвиняют в оправдании терроризма. Об этом пишет «КП — Екатеринбург» со ссылкой на адвоката обвиняемого Федора Акчермышева.

Ярослава Ширшикова задержали в апреле 2023 года, спустя две недели после взрыва в Санкт-Петербурге на авторском вечере Татарского, где погиб сам военкор и пострадали более 50 человек. В опубликованном посту в ФСБ усмотрели признаки оправдания терроризма.

Приговор Ширшикову должны были вынести в понедельник, 26 февраля, однако суд отложил оглашение вердикта на один день. Он станет известен 27 февраля в 10 утра.

Ранее Ширшиков раскаялся и признал вину в оправдании терроризма.

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