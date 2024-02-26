Общественнику Ширшикову из Екатеринбурга грозит 6 лет за оскорбление Татарского

Ярослава Ширшикова задержали в апреле 2023 года, спустя две недели после взрыва в Санкт-Петербурге на авторском вечере Татарского, где погиб сам военкор и пострадали более 50 человек. В опубликованном посту в ФСБ усмотрели признаки оправдания терроризма.