Общественнику Ширшикову из Екатеринбурга грозит 6 лет за оскорбление Татарского

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Прокуратура добивается шестилетнего срока заключения для PR-специалиста Ярослава Ширшикова из Екатеринбурга, которого обвиняют в оправдании терроризма. Об этом пишет «КП — Екатеринбург» со ссылкой на адвоката обвиняемого Федора Акчермышева.
Ярослава Ширшикова задержали в апреле 2023 года, спустя две недели после взрыва в Санкт-Петербурге на авторском вечере Татарского, где погиб сам военкор и пострадали более 50 человек. В опубликованном посту в ФСБ усмотрели признаки оправдания терроризма.
Приговор Ширшикову должны были вынести в понедельник, 26 февраля, однако суд отложил оглашение вердикта на один день. Он станет известен 27 февраля в 10 утра.
Ранее Ширшиков раскаялся и признал вину в оправдании терроризма.