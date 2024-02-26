Одна из лучших в РФ: лыжница из Нижнего Тагила привезла «серебро» Первенства России

В республике Коми завершилось юношеское Первенство Российской Федерации по лыжным гонкам (15-16 лет). По его итогам серебряную медаль в гонке на три километра завоевала Полина Сташкевич, сообщает управление физкультуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила.