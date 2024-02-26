Одна из лучших в РФ: лыжница из Нижнего Тагила привезла «серебро» Первенства России

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
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Updated Сегодня, 14:53
В республике Коми завершилось юношеское Первенство Российской Федерации по лыжным гонкам (15-16 лет). По его итогам серебряную медаль в гонке на три километра завоевала Полина Сташкевич, сообщает управление физкультуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила.
Честь Нижнего Тагила защищали лыжники тагильских спортшкол олимпийского резерва «Аист» и «Спутник». Полина Сташкевич вместе с двумя другими тагильчанами — Марией Ольковой и Сергеем Егоровым, вошла в состав сборной Свердловской области.
Уральские лыжницы отлично проявили себя в эстафете на 5 км. Полине Сташкевич тренеры доверили непростой третий этап. В итоге девушка финишировала первой и привезла своей команде долгожданные секунды. Благодаря Полине свердловчане в этой дисциплине стали вторыми.
Юношеской команде повезло немного меньше — 4-е место. На первом этапе бежал тагильчанин Сергей Егоров.
Свердловская команда по итогам соревнований заняла в общем зачете третье место, уступив только Удмуртии и Санкт-Петербургу.
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