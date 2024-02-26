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Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

Лыжница из Нижнего Тагила завоевала «серебро» в лыжных гонках на Первенстве РФ

Одна из лучших в РФ: лыжница из Нижнего Тагила привезла «серебро» Первенства России

26 февраля 2024, 14:51
Фото: управление физкультуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила

Лыжница из Нижнего Тагила завоевала «серебро» в лыжных гонках на Первенстве РФ

Спортсменка из Нижнего Тагила Полина Сташкевич на важных стартах в Сыктывкаре вошла в число 20 лучших лыжниц России.

В республике Коми завершилось юношеское Первенство Российской Федерации по лыжным гонкам (15-16 лет). По его итогам серебряную медаль в гонке на три километра завоевала Полина Сташкевич, сообщает управление физкультуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила.

Честь Нижнего Тагила защищали лыжники тагильских спортшкол олимпийского резерва «Аист» и «Спутник». Полина Сташкевич вместе с двумя другими тагильчанами — Марией Ольковой и Сергеем Егоровым, вошла в состав сборной Свердловской области.

Уральские лыжницы отлично проявили себя в эстафете на 5 км. Полине Сташкевич тренеры доверили непростой третий этап. В итоге девушка финишировала первой и привезла своей команде долгожданные секунды. Благодаря Полине свердловчане в этой дисциплине стали вторыми.

Юношеской команде повезло немного меньше — 4-е место. На первом этапе бежал тагильчанин Сергей Егоров.

Свердловская команда по итогам соревнований заняла в общем зачете третье место, уступив только Удмуртии и Санкт-Петербургу.

Алиса Фирсова из Нижнего Тагила привезла из Тюмени бронзовую медаль престижного турнира по дзюдо.

Фото: управление физкультуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила
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