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Published Сегодня, 07:34

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Updated Сегодня, 07:36

В Екатеринбурге экс-депутат поехал на СВО после убийства пенсионерки

Осужденный за убийство пенсионерки экс-депутат отправился на СВО из Екатеринбурга

26 февраля 2024, 07:34
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге экс-депутат поехал на СВО после убийства пенсионерки

Экс-парламентарий гордумы Екатеринбурга, которого восемь лет назад осудили за убийство пожилой женщины, поехал на СВО из колонии.

Бывший депутат Олег Кинев записал видеоролик, в котором он об этом сообщает, пишет ЕАН. Ролик снят на фронте.

По словам Олега Кинева, бойцами недавно была получена помощь из Одинцова. Это для него очень важно. Также он отметил, что солдатам приходит много писем от детей. Все они написаны с любовью, что заряжает солдат сильной поддержкой. Отметим, что Олегу Киневу 57 лет.

Ранее в Екатеринбурге вор украл оружие для солдат СВО. Он сорвал мачете из благотворительной корзины. Вор успел сесть в машину и скрыться.

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