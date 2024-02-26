Осужденный за убийство пенсионерки экс-депутат отправился на СВО из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Бывший депутат Олег Кинев записал видеоролик, в котором он об этом сообщает, пишет ЕАН. Ролик снят на фронте.
По словам Олега Кинева, бойцами недавно была получена помощь из Одинцова. Это для него очень важно. Также он отметил, что солдатам приходит много писем от детей. Все они написаны с любовью, что заряжает солдат сильной поддержкой. Отметим, что Олегу Киневу 57 лет.
Ранее в Екатеринбурге вор украл оружие для солдат СВО. Он сорвал мачете из благотворительной корзины. Вор успел сесть в машину и скрыться.