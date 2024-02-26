Осужденный за убийство пенсионерки экс-депутат отправился на СВО из Екатеринбурга

По словам Олега Кинева, бойцами недавно была получена помощь из Одинцова. Это для него очень важно. Также он отметил, что солдатам приходит много писем от детей. Все они написаны с любовью, что заряжает солдат сильной поддержкой. Отметим, что Олегу Киневу 57 лет.