Пассажиру бизнес-класса в самолете до Екатеринбурга не хватило места

Это ЧП официально зарегистрировали в уральской транспортной прокуратуре. Инцидент произошел 30 декабря 2023 года, когда пассажир приобрел авиабилеты по тарифу «Бизнес». Тем не менее, авиакомпания приняла решение изменить класс обслуживания самостоятельно. Поэтому мужчина летел в менее комфортных условиях, чем планировал.