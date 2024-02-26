Пассажиру бизнес-класса в самолете до Екатеринбурга не хватило места

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Это ЧП официально зарегистрировали в уральской транспортной прокуратуре. Инцидент произошел 30 декабря 2023 года, когда пассажир приобрел авиабилеты по тарифу «Бизнес». Тем не менее, авиакомпания приняла решение изменить класс обслуживания самостоятельно. Поэтому мужчина летел в менее комфортных условиях, чем планировал.
В связи с обнаруженными нарушениями в отношении авиакомпании было представлено представление гендиректору с целью устранения проблемы. Также против юридического лица было вынесено постановление о возбуждении дела по КоАП за предоставление услуг ненадлежащего качества.
Прокуратура приняла на себя контроль за рассмотрением мер по реагированию на произошедшее и восстановлением прав пассажира.
Ранее авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили, что сведения о родах пассажирки, летевшей из Екатеринбурга в Ташкент, лживы. У женщины лишь начались ложные схватки в самолете, спустя время они прошли.