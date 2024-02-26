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Published Сегодня, 10:26

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Updated Сегодня, 10:28

Пассажиру бизнес-класса пришлось лететь в экономе до Екатеринбурга

Пассажиру бизнес-класса в самолете до Екатеринбурга не хватило места

26 февраля 2024, 10:26
Фото: 1MI

Пассажиру бизнес-класса пришлось лететь в экономе до Екатеринбурга

У пассажира бизнес-класса возникли сложности с получением соответствующего места. Из-за нехватки свободных мест мужчине пришлось воспользоваться услугами эконом-класса. Летел мужчина из Санкт-Петербурга в Екатеринбург.

Это ЧП официально зарегистрировали в уральской транспортной прокуратуре. Инцидент произошел 30 декабря 2023 года, когда пассажир приобрел авиабилеты по тарифу «Бизнес». Тем не менее, авиакомпания приняла решение изменить класс обслуживания самостоятельно. Поэтому мужчина летел в менее комфортных условиях, чем планировал.

В связи с обнаруженными нарушениями в отношении авиакомпании было представлено представление гендиректору с целью устранения проблемы. Также против юридического лица было вынесено постановление о возбуждении дела по КоАП за предоставление услуг ненадлежащего качества.

Прокуратура приняла на себя контроль за рассмотрением мер по реагированию на произошедшее и восстановлением прав пассажира.

Ранее авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили, что сведения о родах пассажирки, летевшей из Екатеринбурга в Ташкент, лживы. У женщины лишь начались ложные схватки в самолете, спустя время они прошли.

Самолет прилетел в Челябинск вместо Екатеринбурга
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#Происшествия#Прокуратура#Авиакомпания#Качество#Санкт-Петербург#Самолет#Нарушения#Бизнес-класс#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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