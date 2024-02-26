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Авиарейсы из Екатеринбурга в Якутск и Махачкалу задержаны

Пассажиры из Екатеринбурга не могут улететь в Якутск и Махачкалу

26 февраля 2024, 03:36
Фото: 1MI

Авиарейсы из Екатеринбурга в Якутск и Махачкалу задержаны

В Екатеринбурге задержали вылет самолетов авиакомпаний «Якутия» и Red Wings в Якутск и Махачкалу.

Самолеты должны были вылететь 25 февраля в Якутск в 20:40, а в Махачкалу в 22:30 по местному времени. О задержке рейсов стало известно из электронного табло екатеринбургского аэропорта «Кольцово».

Рейсы перенесли на 22:45 и на 23:10. Что стало причиной для задержки вылета лайнеров по данным авиамаршрутам — в настоящий момент неизвестно.

Напомним, 19 февраля 2024 года в Екатеринбурге по неизвестным причинам был отменен авиарейс в Объединенные Арабские Эмираты. Сведения об этом были на онлайн-табло.

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