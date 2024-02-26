Подарки от папы, смерть старшего сына и суды: как в Тагиле разводится известная семья

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Разговор с нашей собеседницей Ольгой состоялся 30 января — за 5 дней до трагедии. 4 февраля стало известно, что старший сын Иван (имя изменено — прим.ред.) погиб в возрасте 15 лет. Рядом с ним нашли отцовский карабин. Перед гибелью мальчик написал маме тревожное сообщение, в котором он сказал, что ему надоели родительские разборки. Вскоре его не стало. Тело обнаружили в доме, где мальчик жил и где он находился на время отъезда отца.
В день интервью редакция TagilCity.ru по своей инициативе пригласила женщину рассказать о ситуации в семье, о которой тагильчанка стала с недавних пор стала делиться в социальных сетях.
Несмотря на то, что конфликт в семье происходил уже несколько лет, на его огласку Ольга решилась только сейчас, когда дело дошло до судов, на подготовку к которым у каждой из сторон, бесспорно, было затрачено много сил, особенно моральных.
Мне хочется бы общественной огласки, чтобы судебный процесс прошел честно. Чтобы та же судья, понимала, что все это в пространстве, и люди следят, — отметила в беседе с редакцией TagilCity.ru Ольга.
Главная болевая точка для матери троих детей — это лишиться возможности свободного общения с детьми. По сути, с Ольгой из сыновей поддерживал контакты только Иван. Четырехлетняя дочка также стабильно жила с мамой, но до конца января. После развода подросток преимущественно жил с мамой, общался с ней каждый день, но даже после переезда к отцу они ежедневно созванивались и виделись несколько раз в неделю.
Общались каждый день по телефону, несколько раз в неделю виделись. Это когда он к отцу переехал. А до этого каждый день, — вспоминает Ольга.
Средний сын Николая и Ольги — 9-летний Михаил (имя изменено — прим.ред.) — остался жить с папой. По словам женщины, отец был против его общения с мамой и всячески этому способствовал.
Я заблокирована у него в телефоне. Я дозвониться не смогу, а у вас, например, — получится. Он его полгода назад «переманил», когда начался учебный год. Подавил на жалость: «Как папа там один? Может ты со мной поживешь, а я куплю компьютер». Купил крутой компьютер, сейчас он постоянно в нем, в наушниках, — рассказала редакции TagilCity.ru бывшая жена Николая.
Главный праздник третьего ребенка, младшей Ани (имя изменено — прим.ред.), ее четырехлетие — обернулось для Ольги еще одной ссорой с экс-супругом. В этот день — 27 января — Николай не дал ей увидеться с дочерью.
Мы договорились встретиться в 13:00 у нашего дома, но опоздали буквально на 5 минут. Николай сказал: «Я вас ждать не собираюсь, я поехал к маме. Приезжайте туда». Так, мы вместе с моей мамой оказались заперты в их дворе. Николай и его брат удерживали нас на улице около 1,5 часов до приезда полиции. Это вообще отдельная история. Они вызвали полицию с обвинением, типа: неизвестные ворвались на частную территорию и вымогают деньги у больных стариков (их родителей), а мы вызвали полицию по факту удержания нас группой лиц, а также оскорбления и применения физической силы, — рассказывает Ольга.
Конфликт в семье — это всегда две стороны. Когда брак дает трещину, это ответственность обоих партнеров. У каждой из сторон — свое видение. Чтобы узнать то, какова позиция Николая в этой ситуации, вышедшей в общественное поле, редакция TagilCity.ru для объективности обратилась к нему самому.
Номер телефона, полученный из проверенного источника, судя по данным приложения, выдающем теги абонентов, принадлежит тому, с кем мы намеревались поговорить. Более того, мужчина на другом конце провода откликнулся журналисту в присутствии других членов редакции по громкой связи на свое имя и отчество, а также в ходе разговора сообщил ряд фактов о своей бывшей жене.
На Ольгу уже порядка трех исков подано за клевету. Квартира ей не принадлежит. Для этого есть суды, суд решит. Я не хочу давать комментарии, пояснения. У меня получены документы, в доме она не прописана. Вы пытаетесь какую-то личную жизнь вытащить. Я не хочу этого, — ответил собеседник во время телефонного разговора.
Однако затем собеседник отказался от своих слов и стал называть себя другим именем, оперируя тем, что нельзя доказать, что корреспондент TagilCity.ru разговаривала именно с Николаем.
Молодые люди поженились в далеком 2008 году, встречаться стали еще раньше — с 2004. С тех пор они строили совместный быт, родили троих детей, построили дом, где и проживали до самого развода, который произошел осенью 2023 года. Сейчас, по словам Ольги, ее жизнь стала невыносимой из-за напряжения с бывшим супругом, судебных процессов по разделу имущества и определению того, с кем будут жить несовершеннолетние дети.
Человек, наделенный огромными ресурсами, властными, денежными, всем, чем только можно, начал войну против меня. С целью забрать всех троих несовершеннолетних детей, лишить меня, всего что было нажито совместно в браке и сделать так, чтобы я еще и алименты платила, плюсом ко всему, — рассказала Ольга редакции TagilCity.ru.
Ольга пояснила, что разводу предшествовал затяжной конфликт. Однажды, спустя 13 лет официального брака и рождения троих детей, Николай попросил подписать брачный договор с невыгодными для нее условиями.
Условия меня никак не устраивали. Суть в том, что «у тебя ничего не было и никогда у тебя ничего не будет». Если вкратце. Мне хотелось, чтобы за мной что-то закреплено, я была бы спокойна. Но этого не было сделано. Он заявил: «Если не будешь подписывать, значит мы разводимся. У меня нет другого выхода». Тогда его слова были внезапны, шокировали меня, я выбрала развод, — вспоминает Ольга.
Экс-супруга тагильчанина отметила, что в то время Николай оформлял какой-то бизнес и, видимо, решил как-то юридически закрепить все вопросы. После этой ситуации супруги пытались спасти брак, даже ездили к психотерапевту на раздельные и совместные сессии. Николай приобрел четырехкомнатную квартиру для Ольги, где она могла бы жить с детьми в случае развода. Однако, по словам женщины, квартира была оформлена на супруга.
После одного из конфликтов, Ольга забрала детей и ушла с ними в ту самую квартиру, которая была оформлена на Николая. После переезда из дома отношение к Ольге, по ее словам, усугубились еще больше.
Женщина, как свойственно супруге бизнесмена, в годы брака занималась детьми. Ольга отметила, что все эти годы не работала по специальности, полученной в высшем учебном заведении. Ольга воспитывала детей, вела домашнее хозяйство, уделяла время собственным проектам, в том числе, благотворительным.
Я занималась детьми. Дети у нас активные, успешные и в спорте, и в учебе. Старший — олимпиадник, все балы, приемы у главы города, ездил по программе фонда «Золотое сечение». Средний занимает призовые места на соревнованиях по современному мечевому бою. Младшая пока без достижений, ей 4 года исполнилось, будем заниматься, но пока я, мягко говоря, не в ресурсе. И в плане финансов, и в моральном.
В свою очередь, по словам Ольги, сейчас в доме, где она прописана и где проживала до развода, работает няня. Теперь работу, которую ранее хозяйка делала по дому бесплатно, другая женщина делает за деньги. Ольга, в свою очередь, наоборот, теперь услуги автоняни и клининга предлагает своим знакомым. Это один из источников ее дохода, наряду с работой в риэлторской фирме, куда после развода Ольга устроилась, пройдя обучение.
Также женщина сообщила, что, судя по документам (имеются в распоряжении редакции), которые предоставляет Николай суду, его доход на должности «мастера» составляет 125 тысяч рублей в год. Официально за ним не было закреплено ни одно ООО семейного бизнеса. «Мне все папа купил», — передает слова Николая из суда Ольга. Официальный доход самой Ольги, по ее словам, выше, чем тот, который показывает суду бывший супруг.
Сейчас в Тагилстроевском суде Нижнего Тагила рассматриваются иски об определении местожительства троих несовершеннолетних детей. Помимо этого в суде есть иски о разделе совместно нажитого имущества. В собственности у бывших супругов за годы брака — две квартиры на Вагонке и ГГМ, дом на ГГМ, а также автомобили.
Я честно претендую на очень малое. Чтобы мне оставили квартиру на ГГМ, мою машину и алименты, на которые я могла бы содержать детей, при этом чтобы уровень их жизни существенно не снизился. Этого делать нельзя, опека не допускает, чтобы снижался уровень жизни детей, — уверяет Ольга.
Во время череды судебных процессов доступа в квартиру на ГГМ — «подушку безопасности», о которой шла речь, у Ольги нет. Нет возможности и жить там с дочкой, которую сейчас родной отец стал забирать чаще, даже свозил ее на отдых. Николай поменял в квартире замки, и уже пять дней на момент записи интервью Ольга не могла попасть к своим вещам. Не изменилась ситуация и спустя несколько недель. По информации редакции, заседание по детям состоится 1 марта. Также в рамках судебного разбирательства будет проведена экспертиза родителей и детей, которая станет основанием для окончательного решения суда. Спустя две недели пройдет заседание по разделу имущества.
7 февраля в Нижнем Тагиле прошли похороны старшего сына Николая и Ольги. На траурной церемонии бывшие супруги не контактировали друг с другом.
Добавим, что после смерти Ивана было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» статья 110 УК РФ. Сейчас им занимаются следователи.
Редакция выражает соболезнования семье и готова изложить позицию Николая, если он будет готов вновь пообщаться.