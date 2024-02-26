Подарки от папы, смерть старшего сына и суды: как в Тагиле разводится известная семья

Во время череды судебных процессов доступа в квартиру на ГГМ — «подушку безопасности», о которой шла речь, у Ольги нет. Нет возможности и жить там с дочкой, которую сейчас родной отец стал забирать чаще, даже свозил ее на отдых. Николай поменял в квартире замки, и уже пять дней на момент записи интервью Ольга не могла попасть к своим вещам. Не изменилась ситуация и спустя несколько недель. По информации редакции, заседание по детям состоится 1 марта. Также в рамках судебного разбирательства будет проведена экспертиза родителей и детей, которая станет основанием для окончательного решения суда. Спустя две недели пройдет заседание по разделу имущества.