tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

На медиков скорой помощи в Богдановиче напал пьяный пациент

Пьяный мужчина в Богдановиче напал на сотрудников скорой. Один из медиков пострадал

26 февраля 2024, 09:14
Фото: 1MI

На медиков скорой помощи в Богдановиче напал пьяный пациент

В Богдановиче мужчина набросился на врачей скорой помощи, которые приехали на вызов. Происшествие случилось 23 февраля 2024 года.

Медики приехали на вызов для того, чтобы оказать помощь горожанину с кровотечением. Однако на них набросился нетрезвый мужчина, в результате чего один из сотрудников получил травму головы.

По словам главы пресс-службы свердловской полиции Валерия Горелых, правоохранителям вскоре удалось установить личность агрессивного горожанина. Его поместили в психлечебницу, чтобы провести курс лечения. В полиции начали проверку.

Также глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в свердловском СК и предоставить ему доклад о ходе следствия, рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.

Напомним, 16 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле неизвестный жестоко избил мужчину около кинотеатра «Родина».

Школьника в Тюмени избили мужчины из-за кадетской звезды на шапке
Узнать подробнее
Читайте также:
Посетитель ночного клуба в Красноуральске набросился с ножом на компаниюПассажир автобуса в Екатеринбурге избил женщину. Она сделала ему замечаниеХулиганы избили мужчину в Екатеринбурге и бросили его собаку в сугроб
#Происшествия#Проверка#Полиция#Уголовное дело#Скорая помощь#Мужчина#Пострадавший#ЧП#Фельдшер#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#СК
Подпишитесь
Подарки от папы, смерть старшего сына и суды: как в Тагиле разводится известная семья
Сегодня, 09:48
Мужчина на снегоходе сбил девушку на лыжной базе в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:48
Банкротство и аренда земли: крупные судебные дела Свердловской области за январь 2024
Вчера, 06:27
В Тагиле устранена авария, из-за которой без холодной воды остались школа и колледж
Сегодня, 09:25
Экс-супруг задержанной за госизмену Карелиной сообщил о цели ее визита в Екатеринбург
Сегодня, 09:02
Участники СВО рассказали детям в Нижнем Тагиле об особенностях военного быта
Сегодня, 09:59