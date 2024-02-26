Пьяный мужчина в Богдановиче напал на сотрудников скорой. Один из медиков пострадал

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Медики приехали на вызов для того, чтобы оказать помощь горожанину с кровотечением. Однако на них набросился нетрезвый мужчина, в результате чего один из сотрудников получил травму головы.
По словам главы пресс-службы свердловской полиции Валерия Горелых, правоохранителям вскоре удалось установить личность агрессивного горожанина. Его поместили в психлечебницу, чтобы провести курс лечения. В полиции начали проверку.
Также глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в свердловском СК и предоставить ему доклад о ходе следствия, рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.
Напомним, 16 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле неизвестный жестоко избил мужчину около кинотеатра «Родина».