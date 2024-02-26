Рабочие из Индии и Шри-Ланки будут трудиться в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Об этом заявил директор свердловского департамента по труду и занятости Дмитрий Антонов. Работодатели из региона приступили к привлечению работников из дальних зарубежных стран, таких как Индия, Бангладеш, Пакистан и Шри-Ланка.
Антонов отметил, что процесс подтверждения квалификации этих сотрудников находится на стадии консультаций, и первые рабочие из указанных стран начнут трудиться в местных фирмах уже в этом году.
По словам директора, спросом на персонал из других стран пользуется сфера металлургии. Ранее из-за нехватки кадров российские предприниматели обратили внимание на трудовые ресурсы из Индии, Пакистана и Северной Кореи.
В частности, в одном из агентств было объявлено о заказе на найм 50-70 операторов самосвалов. Это граждане Индии. Гендиректор фирмы Welldone Артем Киреев, подчеркнул, что затраты на рабочих из Индии сравнимы с расходами на местных специалистов, с добавлением расходов на их транспортировку и оформление документации. Однако в перспективе это получается выгодным решением, отметил эксперт.
Ранее 100 тысяч мигрантов было снято с учета в Екатеринбурге.