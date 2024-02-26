Рабочие из Индии и Шри-Ланки будут трудиться в Свердловской области

В частности, в одном из агентств было объявлено о заказе на найм 50-70 операторов самосвалов. Это граждане Индии. Гендиректор фирмы Welldone Артем Киреев, подчеркнул, что затраты на рабочих из Индии сравнимы с расходами на местных специалистов, с добавлением расходов на их транспортировку и оформление документации. Однако в перспективе это получается выгодным решением, отметил эксперт.