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Published Сегодня, 11:14

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Updated Сегодня, 11:16

Рабочих-мигрантов будут привозить в Свердловскую область

Рабочие из Индии и Шри-Ланки будут трудиться в Свердловской области

26 февраля 2024, 11:14
Фото: 1MI

Рабочих-мигрантов будут привозить в Свердловскую область

В Свердловскую область начнут привозить рабочих из Индии и Шри-Ланки.

Об этом заявил директор свердловского департамента по труду и занятости Дмитрий Антонов. Работодатели из региона приступили к привлечению работников из дальних зарубежных стран, таких как Индия, Бангладеш, Пакистан и Шри-Ланка.

Антонов отметил, что процесс подтверждения квалификации этих сотрудников находится на стадии консультаций, и первые рабочие из указанных стран начнут трудиться в местных фирмах уже в этом году.

По словам директора, спросом на персонал из других стран пользуется сфера металлургии. Ранее из-за нехватки кадров российские предприниматели обратили внимание на трудовые ресурсы из Индии, Пакистана и Северной Кореи.

В частности, в одном из агентств было объявлено о заказе на найм 50-70 операторов самосвалов. Это граждане Индии. Гендиректор фирмы Welldone Артем Киреев, подчеркнул, что затраты на рабочих из Индии сравнимы с расходами на местных специалистов, с добавлением расходов на их транспортировку и оформление документации. Однако в перспективе это получается выгодным решением, отметил эксперт.

Ранее 100 тысяч мигрантов было снято с учета в Екатеринбурге.

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#Общество#Свердловская область#Завод#Мигранты#Рабочие#Рабочие места#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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