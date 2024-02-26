Разрушили остановку: в Екатеринбурге неизвестные вели по павильону прицельный огонь

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Неизвестные молодые люди на синей иномарке расстреляли остановку на улице Московской в Екатеринбурге, сообщил телеграм-канал «Злой Екатеринбург».
Инцидент произошел в субботу, 24 февраля. Как рассказали очевидцы, Daewoo Nexia подъехала к остановочному павильону, где стояли нетрезвые мужчины. Возникла перепалка, после которой пассажиры иномарки открыли огонь. Сначала они стреляли в воздух, а затем начали целиться в остановку и произвели несколько выстрелов.
Расследованием инцидента занимается отдел полиции №5 в Ленинском районе города.
Ранее суд отказался рассматривать дело о перестрелке в «Гринвиче», вернув его в прокуратуру.