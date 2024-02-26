Разрушили остановку: в Екатеринбурге неизвестные вели по павильону прицельный огонь

Инцидент произошел в субботу, 24 февраля. Как рассказали очевидцы, Daewoo Nexia подъехала к остановочному павильону, где стояли нетрезвые мужчины. Возникла перепалка, после которой пассажиры иномарки открыли огонь. Сначала они стреляли в воздух, а затем начали целиться в остановку и произвели несколько выстрелов.