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Posted Сегодня, 15:22

Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

В Екатеринбурге неизвестные расстреляли остановку на Московской улице

Разрушили остановку: в Екатеринбурге неизвестные вели по павильону прицельный огонь

26 февраля 2024, 15:22
Фото: телеграм-канал «Злой Екатеринбург»

В Екатеринбурге неизвестные расстреляли остановку на Московской улице

Проверку по факту стрельбы в центре Екатеринбурга и порчи муниципального имущества начала полиция.

Неизвестные молодые люди на синей иномарке расстреляли остановку на улице Московской в Екатеринбурге, сообщил телеграм-канал «Злой Екатеринбург».

Инцидент произошел в субботу, 24 февраля. Как рассказали очевидцы, Daewoo Nexia подъехала к остановочному павильону, где стояли нетрезвые мужчины. Возникла перепалка, после которой пассажиры иномарки открыли огонь. Сначала они стреляли в воздух, а затем начали целиться в остановку и произвели несколько выстрелов.

Расследованием инцидента занимается отдел полиции №5 в Ленинском районе города.

Ранее суд отказался рассматривать дело о перестрелке в «Гринвиче», вернув его в прокуратуру.

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#Происшествия#Проверка#Полиция#Остановка#Стрельба#18+#Екатеринбург#Инцидент#Дарья Бобровицкая
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