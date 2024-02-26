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Российские ученые разработали новые высокотехнологичные сплавы

26 февраля 2024, 11:58
Российские ученые разработали новые высокотехнологичные сплавы для использования в авиационных двигателях. В современных авиационных двигателях газ может нагреваться до очень высоких температур, которые большинство металлов не выдерживает.

Поэтому была найдена оптимальная комбинация различных металлов, включающая ниобий, титан и хром, которая обеспечивает необходимую стойкость к высоким температурам и прочность сплава, пишет RT.

Исследование проводилось российскими учеными из Белгородского государственного национального исследовательского университета, Университета науки и технологий МИСИС и Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. В результате экспериментов было установлено, что сплав на основе ниобия и хрома обладает наилучшей прочностью, а сплав на основе ниобия, титана и хрома — лучшей жаростойкостью. Эти сплавы могут быть использованы в авиационных двигателях для повышения их эффективности и надежности.

В современных авиационных двигателях газ может нагреваться до очень высоких температур, что является проблемой для обычных металлов. Однако существуют жаропрочные сплавы на основе никеля, которые используются в авиации, но они требуют специального охлаждения и защитных покрытий. Поэтому было рассмотрено возможное применение тугоплавких металлов, которые имеют высокую температуру плавления и стойкость к износу.

Ученые провели эксперименты с 12 различными сплавами, состоящими из ниобия, хрома, титана и циркония, чтобы определить их прочность и жаростойкость. Оказалось, что сплав из ниобия и хрома обладает наивысшей прочностью, а сплав из ниобия, титана и хрома — наилучшей жаростойкостью. Это значит, что эти сплавы могут быть применены в авиационных двигателях для увеличения их надежности и долговечности.

Исследование российских ученых позволило создать новые высокотехнологичные сплавы для авиационных двигателей. Они обладают необходимой прочностью и жаростойкостью, что позволяет повысить эффективность и надежность авиационных двигателей. Это важный шаг в развитии авиационной промышленности и может привести к созданию более совершенных и эффективных летательных аппаратов.

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