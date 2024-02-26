Российские ученые разработали новые высокотехнологичные сплавы

Ученые провели эксперименты с 12 различными сплавами, состоящими из ниобия, хрома, титана и циркония, чтобы определить их прочность и жаростойкость. Оказалось, что сплав из ниобия и хрома обладает наивысшей прочностью, а сплав из ниобия, титана и хрома — наилучшей жаростойкостью. Это значит, что эти сплавы могут быть применены в авиационных двигателях для увеличения их надежности и долговечности.