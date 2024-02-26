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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

В Екатеринбурге будут убирать брусчатку с пешеходных переходов

С пешеходных переходов у мэрии Екатеринбурга хотят убрать брусчатку

26 февраля 2024, 10:22
Фото: 1MI

В Екатеринбурге будут убирать брусчатку с пешеходных переходов

Пока неровное дорожное покрытие, которое в администрации Екатеринбурга считают самым надежным и прочным, исчезнет только на одном перекрестке.

Брусчатое покрытие на некоторых «зебрах» в центре Екатеринбурга в 2024 году начнут демонтировать. Об этом пишет издание E1.ru.

В мэрии уточнили, что реконструкция начнется с перехода на перекрестке улиц Ленина и 8 Марта. Дорожные работы стартуют весной, после полного схода снега и потепления.

Жители Екатеринбурга неоднократно жаловались на брусчатку, по которой трудно ходить. Люди медленнее преодолевают «зебру». Кроме того, в щели между камнями попадают каблуки. Сложно пройти и мамам с колясками.

В администрации города на жалобы отвечали, что брусчатка, несмотря на все недостатки, является очень прочным и надежным покрытием, с нее медленнее стирается краска.

В Екатеринбурге на реконструкцию дорог в текущем году планируют выделить 908 миллионов рублей.

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#Общество#Пешеходный переход#Дороги#Ремонт дороги#Администрация екатеринбурга#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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