С пешеходных переходов у мэрии Екатеринбурга хотят убрать брусчатку

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Брусчатое покрытие на некоторых «зебрах» в центре Екатеринбурга в 2024 году начнут демонтировать. Об этом пишет издание E1.ru.
В мэрии уточнили, что реконструкция начнется с перехода на перекрестке улиц Ленина и 8 Марта. Дорожные работы стартуют весной, после полного схода снега и потепления.
Жители Екатеринбурга неоднократно жаловались на брусчатку, по которой трудно ходить. Люди медленнее преодолевают «зебру». Кроме того, в щели между камнями попадают каблуки. Сложно пройти и мамам с колясками.
В администрации города на жалобы отвечали, что брусчатка, несмотря на все недостатки, является очень прочным и надежным покрытием, с нее медленнее стирается краска.
В Екатеринбурге на реконструкцию дорог в текущем году планируют выделить 908 миллионов рублей.