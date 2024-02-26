Скончался финансовый магнат Джейкоб Ротшильд

Лорд Ротшильд был попечителем Лондонской национальной галереи с 1985 по 1991 год и с 1992 по 1998 год. В 2002 году королева Елизавета II наградила его членством в Ордене Заслуг за выдающийся вклад в развитие науки, культуры, искусства, литературы и за службу в вооруженных силах.