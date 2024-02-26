Скончался финансовый магнат Джейкоб Ротшильд

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Его семья, коллеги и многочисленные друзья будут сильно скучать по нему, — говорится в сообщении.
По заверению родственников бизнесмена, похороны Джейкоба Ротшильда пройдут в соответствии с еврейскими обычаями на небольшой семейной церемонии. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на The Times.
Джейкоб Ротшильд был частью седьмого поколения банковской династии, основанной Майером Амшелем Ротшильдом в 18 веке, отмечает Bloomberg. Лорд Ротшильд получил образование в Итоне, а затем изучал историю в колледже Крайст-Черч Оксфордского университета. Он начал свою карьеру в семейном банке NM Rothschild & Sons, а затем в 1980 году покинул его после конфликта с двоюродным братом Эвелином де Ротшильдом.
В результате этого разногласия Джейкоб Ротшильд получил контроль над трастом Rothschild Investment, который позже был переименован в RIT Capital и стал одним из самых крупных инвестиционных фондов. Ротшильд возглавлял эту организацию более 30 лет, до 2019 года.
Ротшильд также был сооснователем компании J Rothschild Assurance, которая позднее стала известной как St James's Place и управляет активами на сумму более 168 млрд фунтов стерлингов. Бизнесмен создал ещё одну компанию — Windmill Hill Asset Management — для управления благотворительным портфелем семьи. Он был председателем попечительского совета благотворительного фонда Ротшильдов.
Лорд Ротшильд был попечителем Лондонской национальной галереи с 1985 по 1991 год и с 1992 по 1998 год. В 2002 году королева Елизавета II наградила его членством в Ордене Заслуг за выдающийся вклад в развитие науки, культуры, искусства, литературы и за службу в вооруженных силах.
После смерти Ротшильда его дочь Ханна возглавит благотворительный фонд. По данным Sunday Times на 2023 год, состояние семьи лорда оценивается примерно в 825 млн фунтов стерлингов (более $1 млрд). Более 66 млн фунтов семья пожертвовала на благотворительность.