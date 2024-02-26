Сотрудники ТЦ «Пекин» в Екатеринбурге устроили забастовку из-за повышения цены аренды

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
По словам собственников, оплату аренды пришлось поднять из-за того, что увеличились цены на оплату коммунальных услуг, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Известно, что администрация «Пекина», который расположен в Таганском ряду, давно находится в конфликте с сотрудниками. Руководство якобы планирует сделать настоящий ТЦ на месте бывшего рынка, а представители малого бизнеса в эту концепцию не входят.
Напомним, в январе 2024 года сотрудники скорой помощи в Кушве устроили забастовку из-за низких зарплат и тяжелых условий работы.
Минздрав провел проверку, однако после этого ничего не изменилось. Сейчас медики выполняют только служебные обязанности и не берут дополнительные смены.