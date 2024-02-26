tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Сотрудники ТЦ в Екатеринбурге не стали работать из-за высоких цен на аренду

Сотрудники ТЦ «Пекин» в Екатеринбурге устроили забастовку из-за повышения цены аренды

26 февраля 2024, 07:05
Фото: 1MI

Сотрудники ТЦ в Екатеринбурге не стали работать из-за высоких цен на аренду

Сотрудники ТЦ «Пекин» в Екатеринбурге устроили забастовку и не стали открывать свои магазины утром 26 февраля 2024 года. Причина протестов связана с повышением стоимости аренды торговых помещений.

По словам собственников, оплату аренды пришлось поднять из-за того, что увеличились цены на оплату коммунальных услуг, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Видео: Telegram-канал «Урал Мэш»

Известно, что администрация «Пекина», который расположен в Таганском ряду, давно находится в конфликте с сотрудниками. Руководство якобы планирует сделать настоящий ТЦ на месте бывшего рынка, а представители малого бизнеса в эту концепцию не входят.

Напомним, в январе 2024 года сотрудники скорой помощи в Кушве устроили забастовку из-за низких зарплат и тяжелых условий работы.

Минздрав провел проверку, однако после этого ничего не изменилось. Сейчас медики выполняют только служебные обязанности и не берут дополнительные смены.

Свердловский минздрав изменит условия труда протестующим врачам из Кушвы
Узнать подробнее
Читайте также:
Росгвардия оцепила ДК в Верхней Пышме. Объявили пожарную тревогуЖенщины в Екатеринбурге подрались из-за продуктов в магазинеЖитель Таджикистана пытался ввезти в Екатеринбург контрафактную одежду
#Происшествия#Цены#Протест#Стоимость#Аренда#Оплата#Предприниматели#Видео#Забастовка#Сотрудники#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
Подарки от папы, смерть старшего сына и суды: как в Тагиле разводится известная семья
Сегодня, 09:48
Мужчина на снегоходе сбил девушку на лыжной базе в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:48
Банкротство и аренда земли: крупные судебные дела Свердловской области за январь 2024
Вчера, 06:27
В Тагиле устранена авария, из-за которой без холодной воды остались школа и колледж
Сегодня, 09:25
Экс-супруг задержанной за госизмену Карелиной сообщил о цели ее визита в Екатеринбург
Сегодня, 09:02
Участники СВО рассказали детям в Нижнем Тагиле об особенностях военного быта
Сегодня, 09:59