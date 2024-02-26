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Published Сегодня, 16:44

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Кубок РФ по мотогонкам на льду завоевал житель Свердловской области

Спортсмен из Каменска-Уральского стал обладателем Кубка РФ по мотогонкам на льду

26 февраля 2024, 16:44
Фото: Денис Горностаев

Кубок РФ по мотогонкам на льду завоевал житель Свердловской области

Главный соперник мотогонщика из Каменска-Уральского получил тяжелые травмы и выбыл из борьбы за первое место.

В Уфе завершился финальный этап Кубка России по мотогонкам на льду 2024 года. Победителем стал мотогонщик из Каменска-Уральского Свердловской области Дмитрий Хомицевич. За два дня он обошел по очкам всех соперников, набрав 28 баллов из 30 возможных. Об этом информирует Федерация мотоциклетного спорта России.

Обойти Хомицевича мог только Константин Коленкин из Шадринска Курганской области. Однако его выступление в последний день соревнований 25 февраля закончилось трагически: в последнем заезде Коленкин слишком резко вошел в поворот, не удержался и упал под колеса мотоцикла. Его госпитализировали с переломами ребер и травмой легкого.

Однако по сумме очков (27) во всех заездах курганский спортсмен стал вторым.

Лыжница из Нижнего Тагила по итогам Первенства России вошла в двадцатку сильнейших в стране.

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