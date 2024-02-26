Спортсмен из Каменска-Уральского стал обладателем Кубка РФ по мотогонкам на льду

Обойти Хомицевича мог только Константин Коленкин из Шадринска Курганской области. Однако его выступление в последний день соревнований 25 февраля закончилось трагически: в последнем заезде Коленкин слишком резко вошел в поворот, не удержался и упал под колеса мотоцикла. Его госпитализировали с переломами ребер и травмой легкого.