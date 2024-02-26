Спортсменка из Нижнего Тагила завоевала бронзовую медаль на турнире по дзюдо в Тюмени

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Третье место в упорной борьбе на межрегиональных соревнованиях по дзюдо, которые прошли в Тюмени, завоевала юная жительница Нижнего Тагила Алиса Фирсова. Она выступала в категории до 52 кг за спортшколу олимпийского резерва «Уралец», сообщает СШОР.
На юношеский турнир памяти Фариды Гориновой приехали дзюдоисты из 16 российских регионов. Нижний Тагил представляли две воспитанницы тагильской СШОР. Дарья Бабикова, выступавшая в категории до 48 кг, выбыла из борьбы.
Алиса Фирсова дошла до полуфинала, который оказался для нее неудачным. Однако в борьбе за третье место она сумела собраться и победила, став в итоге бронзовым призером.
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