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Published Сегодня, 12:11

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Updated Сегодня, 12:13

Жительница Нижнего Тагила победила в «Кубке Медной горы»

Тагильская спортсменка завоевала «Кубок Медной горы»

26 февраля 2024, 12:11
Фото: Администрация Нижнего Тагила

Жительница Нижнего Тагила победила в «Кубке Медной горы»

В Нижнем Тагиле состоялся «Кубок Медной горы» на большом трамплине. Первое место взяла спортсменка Кристина Прокопьева.

Это состязания международного уровня по лыжным прыжкам с трамплина, а также по лыжному двоеборью. Сражались женщины-спортсменки, сообщили в администрации Нижнего Тагила.

Тагильская спортсменка Кристина Прокопьева при первом прыжке преодолела 124 метра и получила 23 очка. Благодаря этому девочка обошла конкурентку из Перми.

Повторный прыжок получился лучше — на 126,5 метра. Серебряную медаль взяла Александра Кустова из Магадана, а третье — Стефания Надымова.

Ранее тагильчкий лыжник получил бронзовую медаль на этом же состязании. «Золото» взял Евгений Климов. Второе место заполучил житель Татарстана Данил Садреев. На третьей строчке расположился Михаил Пуртов из Нижнего Тагила.

Жители Нижнего Тагила и пригорода прогулялись на лыжах
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#Спорт#Соревнования#Международные соревнования#Медали#Лыжи#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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