Три подростка провалили попытку угона авто в Екатеринбурге

Прибывший на место владелец авто смог запечатлеть подростков на видео, где они высказали свои имена и фамилии. В ролике они сообщают, что родом из Тагила, а в Екатеринбурге они арендовали жилье. Когда мужчина отошел от неудачливых воров, они скрылись. Полицейские, вызванные на место, взяли показания у владельца автомобиля.