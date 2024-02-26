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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

В Екатеринбурге подростки не смогли угнать автомобиль

Три подростка провалили попытку угона авто в Екатеринбурге

26 февраля 2024, 13:44
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге подростки не смогли угнать автомобиль

В ночь на 17 февраля в Екатеринбурге трое подростков из Нижнего Тагила предприняли попытку угнать машину, которая стояла на парковке во дворе дома на Латвийской, 58/2 в Екатеринбурге.

Однако их преступный замысел был прерван, поскольку друзья владельца автомобиля увидели их из окна и позвонили хозяину транспортного средства, пишет Е1.

Прибывший на место владелец авто смог запечатлеть подростков на видео, где они высказали свои имена и фамилии. В ролике они сообщают, что родом из Тагила, а в Екатеринбурге они арендовали жилье. Когда мужчина отошел от неудачливых воров, они скрылись. Полицейские, вызванные на место, взяли показания у владельца автомобиля.

Факт происшествия был зарегистрирован в правоохранительных органах. Сейчас стражи порядка активно выясняют обстоятельства инцидента и устанавливают личности лиц, причастных к попытке угона. После завершения расследования примут решение.

Ранее сообщалось, что полиция обнаружила в Екатеринбурге угнанный у жителя Кургана Lexus.

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