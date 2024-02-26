Три подростка провалили попытку угона авто в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Однако их преступный замысел был прерван, поскольку друзья владельца автомобиля увидели их из окна и позвонили хозяину транспортного средства, пишет Е1.
Прибывший на место владелец авто смог запечатлеть подростков на видео, где они высказали свои имена и фамилии. В ролике они сообщают, что родом из Тагила, а в Екатеринбурге они арендовали жилье. Когда мужчина отошел от неудачливых воров, они скрылись. Полицейские, вызванные на место, взяли показания у владельца автомобиля.
Факт происшествия был зарегистрирован в правоохранительных органах. Сейчас стражи порядка активно выясняют обстоятельства инцидента и устанавливают личности лиц, причастных к попытке угона. После завершения расследования примут решение.
Ранее сообщалось, что полиция обнаружила в Екатеринбурге угнанный у жителя Кургана Lexus.