Участники СВО рассказали детям в Нижнем Тагиле об особенностях военного быта

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Дети услышали от военных рассказы о том, как устроен военный быт, об отношении жителей Украины к участникам СВО, а также о том, в какие опасные ситуации они попадали, рассказали в пресс-службе КЦСОН Ленинского района Нижнего Тагила.
После завершения мероприятия школьники получили возможность задать гостям интересующие их вопросы.
Напомним, 17 февраля 2024 года житель Екатеринбурга организовал автопробег на иномарке Ferrari из Владивостока в Луганск в поддержку СВО, а также с целью передать участникам гуманитарную помощь.