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Updated Сегодня, 09:59

Участники СВО встретились с детьми-сиротами в Нижнем Тагиле

Участники СВО рассказали детям в Нижнем Тагиле об особенностях военного быта

26 февраля 2024, 09:59
Фото: КЦСОН Ленинского района Нижнего Тагила

Участники СВО встретились с детьми-сиротами в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле два участника СВО провели урок мужества для детей-сирот. Мероприятие прошло в комплексном центре соцобслуживания населения.

Дети услышали от военных рассказы о том, как устроен военный быт, об отношении жителей Украины к участникам СВО, а также о том, в какие опасные ситуации они попадали, рассказали в пресс-службе КЦСОН Ленинского района Нижнего Тагила.

После завершения мероприятия школьники получили возможность задать гостям интересующие их вопросы.

Напомним, 17 февраля 2024 года житель Екатеринбурга организовал автопробег на иномарке Ferrari из Владивостока в Луганск в поддержку СВО, а также с целью передать участникам гуманитарную помощь.

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