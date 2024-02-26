Ученики школы №32 в Нижнем Тагиле остались дома из-за коммунальной аварии

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
В школе пропала холодная вода из-за коммунальной аварии на центральном водоводе. В связи с этим администрация школы приняла решение оставить детей дома. Об этом TagilCity.ru рассказали родители учеников.
Об организации учебного процесса сообщат дополнительно. Вероятнее всего, с утра ребята получат задание по тем предметам, которые в расписании, — рассказал один из родителей.
Сколько времени школа будет закрытой — в настоящий момент неизвестно.
Напомним, 24 февраля 2024 года в Екатеринбурге произошла авария в распределительной сети, из-за чего в Академическом районе пропало электроснабжение.