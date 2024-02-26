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Школа №32 в Нижнем Тагиле не работает из-за аварии

Ученики школы №32 в Нижнем Тагиле остались дома из-за коммунальной аварии

26 февраля 2024, 05:04
Фото: 1MI

Школа №32 в Нижнем Тагиле не работает из-за аварии

В Нижнем Тагиле не работает школа №32 в связи с нарушением холодного водоснабжения из-за коммунальной аварии. Учебное учреждение временно закрылось 26 февраля 2024 года.

В школе пропала холодная вода из-за коммунальной аварии на центральном водоводе. В связи с этим администрация школы приняла решение оставить детей дома. Об этом TagilCity.ru рассказали родители учеников.

Об организации учебного процесса сообщат дополнительно. Вероятнее всего, с утра ребята получат задание по тем предметам, которые в расписании, — рассказал один из родителей.

Сколько времени школа будет закрытой — в настоящий момент неизвестно.

Напомним, 24 февраля 2024 года в Екатеринбурге произошла авария в распределительной сети, из-за чего в Академическом районе пропало электроснабжение.

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