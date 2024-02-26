«Уралкриомаш» и депутат из Нижнего Тагила попали под санкции ЕС

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
В список включено также несколько других предприятий из Свердловской области: Серовский механический завод, екатеринбургский завод №9 и Машиностроительный завод.
В результате наложения санкций, лица из этого списка лишаются права на въезд в страны ЕС, а их активы в европейских банках подлежат заморозке. Все виды бизнес-контактов с организациями, включенными в черный список, также запрещены для европейских компаний.
«Уралкриомаш», являющийся единственным производителем в России вагонов-цистерн для транспортировки газов, таких как аргон, кислород и азот, тесно сотрудничает с корпорацией «Роскосмос», производя емкости для перевозки ракетного топлива на стартовые комплексы уже многие годы.
Ранее сообщалось, что фирмы из недружественных стран Европы зарабатывают в Нижнем Тагиле миллиарды.