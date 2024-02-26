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Педприятие и депутат из Нижнего Тагила попали под новые санкции ЕС

«Уралкриомаш» и депутат из Нижнего Тагила попали под санкции ЕС

26 февраля 2024, 10:37
Фото: 1MI

Педприятие и депутат из Нижнего Тагила попали под новые санкции ЕС

Предприятие «Уралкриомаш» из Нижнего Тагила и депутат городской думы Дмитрий Скоропупов подверглись санкциям со стороны Евросоюза.

В список включено также несколько других предприятий из Свердловской области: Серовский механический завод, екатеринбургский завод №9 и Машиностроительный завод.

В результате наложения санкций, лица из этого списка лишаются права на въезд в страны ЕС, а их активы в европейских банках подлежат заморозке. Все виды бизнес-контактов с организациями, включенными в черный список, также запрещены для европейских компаний.

«Уралкриомаш», являющийся единственным производителем в России вагонов-цистерн для транспортировки газов, таких как аргон, кислород и азот, тесно сотрудничает с корпорацией «Роскосмос», производя емкости для перевозки ракетного топлива на стартовые комплексы уже многие годы.

Ранее сообщалось, что фирмы из недружественных стран Европы зарабатывают в Нижнем Тагиле миллиарды.

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#Политика#Нижний Тагил#Свердловская область#Завод#Санкции#Роскосмос#Екатеринбург#Активы#Дарья Сорокина#Персональные санкции
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