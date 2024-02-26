В 2023 году МСП из сферы IT получили на 96% больше льготных кредитов, чем годом ранее

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Этот показатель увеличился на 96% по сравнению с предыдущим годом, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Корпорация МСП в своем официальном заявлении подчеркивает, что поддержка МСП-компаний, специализирующихся на разработке программного обеспечения, и маленьких IT-фирм является одним из важных направлений ее деятельности. Благодаря усилиям этих компаний, технологический суверенитет России укрепляется, передает tass.ru.
Исаевич считает, что использование инструментов Национальной гарантийной системы и льготных кредитов способствует увеличению объемов поддержки отечественных IT-разработчиков. Например, за период с 2019 по 2023 годы сумма выданных льготных кредитов возросла с 5,3 млрд до почти 30 миллиардов рублей.
Отмечается, что наибольшие средства были направлены компаниям из Москвы (15,8 млрд рублей), Санкт-Петербурга (3,3 млрд), Татарстана (1,6 млрд), Башкирии (700 млн) и Самарской области (600 млн).
Национальная гарантийная система включает в себя КМСП, гарантийные организации и МСП Банк. Благодаря их поддержке предприниматели могут получить кредиты, даже если у них нет необходимого залога. Эта форма поддержки предоставляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».