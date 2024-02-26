В 2023 году МСП из сферы IT получили на 96% больше льготных кредитов, чем годом ранее

Национальная гарантийная система включает в себя КМСП, гарантийные организации и МСП Банк. Благодаря их поддержке предприниматели могут получить кредиты, даже если у них нет необходимого залога. Эта форма поддержки предоставляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».