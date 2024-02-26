tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Младший сержант из Березовского скончался в зоне СВО

В Березовском похоронят погибшего на СВО младшего сержанта

26 февраля 2024, 06:32
Фото: 1MI

Младший сержант из Березовского скончался в зоне СВО

В Березовском похоронят младшего сержанта, который погиб в зоне СВО. Сергею Соколову был 41 год.

О его смерти в зоне СВО рассказал мэр Березовского Евгений Писцов. Известно, что родился будущий военный в селе Выездное. 26 лет назад он окончил школу в Березовском, тогда же начал учиться на сварщика.

Фото: со страницы Евгения Писцова

24 года назад отслужил в армии. Затем его перевели на службу в Чечню. Там он был командиром.

По возвращению домой он работал монтажником, а затем сварщиком. Осенью 2022 года Сергей отправился в зону спецоперации. Погиб он 26 января 2024 года. Прощание с Сергеем пройдет 26 февраля.

Ранее сообщалось, что в Артемовском похоронят погибшего на СВО солдата. Возраст молодого человека не указывался.

Гидрометаллург из Каменска-Уральского погиб на СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Солдата СВО избили и ограбили в Каменске-УральскомВ Березовском простятся с бойцом СВОВ Верхней Салде простятся с погибшим на СВО военнослужащим Алексеем Смердовым
#Чечня#Березовский#Армия#Похороны#Прощание#18+#Екатеринбург#Боец#Погиб#СВО#Дарья Сорокина#Боец СВО#Сварщик
Подпишитесь
Подарки от папы, смерть старшего сына и суды: как в Тагиле разводится известная семья
Сегодня, 09:48
Мужчина на снегоходе сбил девушку на лыжной базе в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:48
Банкротство и аренда земли: крупные судебные дела Свердловской области за январь 2024
Вчера, 06:27
В Тагиле устранена авария, из-за которой без холодной воды остались школа и колледж
Сегодня, 09:25
Экс-супруг задержанной за госизмену Карелиной сообщил о цели ее визита в Екатеринбург
Сегодня, 09:02
Участники СВО рассказали детям в Нижнем Тагиле об особенностях военного быта
Сегодня, 09:59