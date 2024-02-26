В Березовском похоронят погибшего на СВО младшего сержанта

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
О его смерти в зоне СВО рассказал мэр Березовского Евгений Писцов. Известно, что родился будущий военный в селе Выездное. 26 лет назад он окончил школу в Березовском, тогда же начал учиться на сварщика.
24 года назад отслужил в армии. Затем его перевели на службу в Чечню. Там он был командиром.
По возвращению домой он работал монтажником, а затем сварщиком. Осенью 2022 года Сергей отправился в зону спецоперации. Погиб он 26 января 2024 года. Прощание с Сергеем пройдет 26 февраля.
Ранее сообщалось, что в Артемовском похоронят погибшего на СВО солдата. Возраст молодого человека не указывался.