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Updated Сегодня, 11:40

Суд обязал Минздрав создать пункт СМП в поселках Свердловской области

В двух поселках Свердловской области появится пост скорой помощи

26 февраля 2024, 11:40
Фото: 1MI

Суд обязал Минздрав создать пункт СМП в поселках Свердловской области

После судебного решения в свердловских поселках Первомайский и Красноглинный, которые находятся в Серовском районе, разместят пункты скорой помощи.

После обращения жителей поселков в прокуратуру о том, что нарушаются их права на доступность медпомощи, сотрудники надзорного ведомства провели проверку.

В заявлении жителей указано, что больница, обсуживающая их поселки, находится далеко от них. Из-за этого бригада скорой помощи прибывает позднее 20 минут, превышая установленную норму реагирования.

После завершения проверки прокуратура направила в суд требование создать в населенных пунктах посты скорой помощи, рассказали в пресс-службе регионального надзорного органа.

Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил требование прокуратуры и обязал свердловский Минздрав создать дополнительные пункты СМП в данных поселках в течение двух лет.

Напомним, в свердловском поселке Заболотный появится автобус после того, как в прокуратуру обратилась одна из местных жительниц.

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