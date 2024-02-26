В двух поселках Свердловской области появится пост скорой помощи

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
После обращения жителей поселков в прокуратуру о том, что нарушаются их права на доступность медпомощи, сотрудники надзорного ведомства провели проверку.
В заявлении жителей указано, что больница, обсуживающая их поселки, находится далеко от них. Из-за этого бригада скорой помощи прибывает позднее 20 минут, превышая установленную норму реагирования.
После завершения проверки прокуратура направила в суд требование создать в населенных пунктах посты скорой помощи, рассказали в пресс-службе регионального надзорного органа.
Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил требование прокуратуры и обязал свердловский Минздрав создать дополнительные пункты СМП в данных поселках в течение двух лет.
Напомним, в свердловском поселке Заболотный появится автобус после того, как в прокуратуру обратилась одна из местных жительниц.