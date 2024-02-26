В Екатеринбурге ищут пропавшего на ж/д вокзале экскаваторщика из Нефтекамска

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Добровольцы «Лизы Алерт» ищут 39-летнего экскаваторщика Игоря Гольцова, который бесследно исчез 12 февраля. Подробности приводит E1.ru
Известно, что 12 февраля Игорь Гольцов приехал на железнодорожный вокзал Екатеринбурга из поселка Советский, где он был на вахте. Оттуда он позвонил жене в Нефтекамск и сообщил, что через час сядет на поезд Екатеринбург-Янаул.
Через час женщина перезвонила ему, но телефон был недоступен. С тех пор она не получала от супруга никаких известий. Проверка показала, что на свой поезд пропавший вахтовик не сел. Не покупал он билеты и на другие направления.
В день пропажи, по словам жены, Игорь Гольцов был одет в светло-бежевый пуховик.
В Нижнем Тагиле благополучно нашлась женщина в шубе и со шрамом на губе.