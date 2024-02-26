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Экскаваторщик из Нефтекамска бесследно исчез на ж/д вокзале Екатеринбурга

В Екатеринбурге ищут пропавшего на ж/д вокзале экскаваторщика из Нефтекамска

26 февраля 2024, 17:13
Фото: 1MI

Экскаваторщик из Нефтекамска бесследно исчез на ж/д вокзале Екатеринбурга

Последний раз Игорь Гольцов звонил жене 12 февраля с железнодорожного вокзала Екатеринбурга за час до поезда на Янаул.

Добровольцы «Лизы Алерт» ищут 39-летнего экскаваторщика Игоря Гольцова, который бесследно исчез 12 февраля. Подробности приводит E1.ru

Известно, что 12 февраля Игорь Гольцов приехал на железнодорожный вокзал Екатеринбурга из поселка Советский, где он был на вахте. Оттуда он позвонил жене в Нефтекамск и сообщил, что через час сядет на поезд Екатеринбург-Янаул.

Через час женщина перезвонила ему, но телефон был недоступен. С тех пор она не получала от супруга никаких известий. Проверка показала, что на свой поезд пропавший вахтовик не сел. Не покупал он билеты и на другие направления.

В день пропажи, по словам жены, Игорь Гольцов был одет в светло-бежевый пуховик.

В Нижнем Тагиле благополучно нашлась женщина в шубе и со шрамом на губе.

Фото: Лиза Алерт
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