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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

В Екатеринбурге погибший ведущий «проголосовал» на собрании жильцов дома

В Екатеринбурге подпись погибшего ведущего нашли в протоколе собрания жильцов

26 февраля 2024, 14:18
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге погибший ведущий «проголосовал» на собрании жильцов дома

На похоронах Романа Аставина в Екатеринбурге год назад собрались сотни горожан, но спустя несколько месяцев он «явился» на собрание жильцов многоквартирного дома на Эльмаше, где проживал с женой.

История с «мертвыми душами» всплыла на Эльмаше в Екатеринбурге. Собственники угловой пятиэтажки, которая имеет двойной адрес — проспект Космонавтов/улица Краснофлотцев, собрались, чтобы создать ТСЖ. На заседание «пришел» в том числе Роман Аставин, который около года назад попал в ДТП под Волгоградом и погиб. Об этой истории рассказывает E1.ru.

Кроме Аставина собрание «посетила» и его умершая родственница по имени Лариса, а также скончавшийся полтора месяца назад житель дома Николай Андреев. Их подписи тоже стояла на протоколе.

Интересные подробности собрания всплыли, когда в ГЖИ обратилась УК ЖКХ Орджоникидзевского района, которая обслуживает дом в настоящий момент.

Проверка выявила подделку 18 подписей. Собственникам жилья в создании ТСЖ в итоге было отказано из-за отсутствия кворума на собрании.

Ранее в Нижнем Тагиле мошенники закошмарили компании, работающие в сфере ЖКХ, проверками от ФСБ.

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#Общество#ДТП#ЖКХ#Управляющая компания#Подделка#Подписи#Собственники жилья#Екатеринбург#Погиб#Дарья Бобровицкая
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