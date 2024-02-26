В Екатеринбурге подпись погибшего ведущего нашли в протоколе собрания жильцов

История с «мертвыми душами» всплыла на Эльмаше в Екатеринбурге. Собственники угловой пятиэтажки, которая имеет двойной адрес — проспект Космонавтов/улица Краснофлотцев, собрались, чтобы создать ТСЖ. На заседание «пришел» в том числе Роман Аставин, который около года назад попал в ДТП под Волгоградом и погиб. Об этой истории рассказывает E1.ru.