В Екатеринбурге подпись погибшего ведущего нашли в протоколе собрания жильцов

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
История с «мертвыми душами» всплыла на Эльмаше в Екатеринбурге. Собственники угловой пятиэтажки, которая имеет двойной адрес — проспект Космонавтов/улица Краснофлотцев, собрались, чтобы создать ТСЖ. На заседание «пришел» в том числе Роман Аставин, который около года назад попал в ДТП под Волгоградом и погиб. Об этой истории рассказывает E1.ru.
Кроме Аставина собрание «посетила» и его умершая родственница по имени Лариса, а также скончавшийся полтора месяца назад житель дома Николай Андреев. Их подписи тоже стояла на протоколе.
Интересные подробности собрания всплыли, когда в ГЖИ обратилась УК ЖКХ Орджоникидзевского района, которая обслуживает дом в настоящий момент.
Проверка выявила подделку 18 подписей. Собственникам жилья в создании ТСЖ в итоге было отказано из-за отсутствия кворума на собрании.
Ранее в Нижнем Тагиле мошенники закошмарили компании, работающие в сфере ЖКХ, проверками от ФСБ.